Jueces de Faltas ya van por el carnet de los infractores

En un encuentro de la Asociación de Jueces de Faltas de la provincia en Cutral Co, los magistrados de distintas localidades debatieron sobre la posibilidad de unificar criterios en distintos puntos de la provincia para erradicar la presencia de conductores borrachos en las calles, quienes protagonizan el 43% de los accidentes sólo en la capital.

Si bien las penalizaciones son fijadas a través de ordenanzas que sanciona cada Concejo Deliberante, los jueces buscarán unificar criterios dentro de los rangos con máximas y mínimas que establecen estas normativas locales, con el objetivo de que las multas sean realmente efectivas para evitar que los conductores reincidan.

Sandra Torres, integrante de la Asociación y presidenta de la ONG Bien Argentino, explicó que hay ciudades en la provincia donde, aparte de la multa, se aplica la obligación de asistir a espacios de rehabilitación para el alcoholismo o cursos de seguridad vial. “Lo ideal sería que sea igual en todas las localidades”, expresó.

Aseguró que el principal motivo de preocupación de los infractores no es la obligación de destinar dinero a pagar una multa, sino el hecho de perder su carnet de conducir. “Les preocupa quedarse sin manejar y que su estado de inhabilitados quede registrado en una página web”, detalló.

Si bien en la capital funciona el sistema de licencias nacionales de conducir, que obliga a los interesados a sacar un registro nacional de antecedentes, hay otras localidades donde los carnets son municipales. Por eso, hay algunos casos de conductores inhabilitados que gestionan una nueva licencia en una localidad vecina y vuelven a manejar.

“Sucede en un pequeño porcentaje, pero es importante unificar criterios para que eso no ocurra”, explicó Torres, y aclaró que, ante la falta de una licencia nacional vigente en toda la provincia, los jueces optaron por crear un registro interno de antecedentes, donde podrán saber si el nuevo contraventor ya tuvo infracciones similares en otros puntos de la provincia.

“Ya hay personas trabajando en el registro para comenzar a utilizarlo en los próximos días”, anunció Torres. Agregó que se trata de un registro interno al que sólo podrán acceder los jueces a través de una clave. A través de este sistema, los magistrados podrían saber no sólo si un infractor está inhabilitado sino acceder también a la causa anterior.

Tras demostrar la preocupación común de todos los jueces por la falta de conciencia de los conductores que manejan alcoholizados, el objetivo de la asociación es volver a reunirse y convocar también a los jueces de las localidades rionegrinas que integran el Alto Valle. “Queremos tener una legislación acordada a nivel regional, como ocurrió con el horario de cierre de los boliches, donde todos los municipios se pusieron de acuerdo”, concluyó Torres.

Ultimátum a los que manejan borrachos

Para el juez de Faltas Federico Hauck, extender el plazo de inhabilitación es una forma efectiva de generar mayor conciencia sobre la imposibilidad de conducir luego de haber consumido alcohol.

Según explicó, el retiro del carnet se da en Neuquén desde 2010. Para los que tienen graduaciones mínimas, de entre 0,01 y 0,5 gramos, la inhabilitación se da por 30 días y el plazo se puede extender hasta dos años según la cantidad de alcohol que se detecta.

Hacuk recordó que en otros países existe la figura de la inhabilitación perpetua, cuando una persona es multada en más de tres ocasiones. “Es lo más efectivo; nunca tuve quejas de gente que tenía que pagar multas pero sí cuando se les retira el carnet”, explicó el juez.

2100 es el monto mínimo de la multa por alcoholemia.

Esa es la cantidad que deberán pagar quienes que conduzcan con una graduación de alcohol en sangre de entre 0,01 y 0,5 gramos. Para los casos de mayor graduación, la sanción económica puede llegar hasta los 42 mil pesos. Según los jueces, aún son bajas para el bolsillo.

Mucho alcohol en sangre en casos que fueron récord

5/2017 Conducía en zigzag

Tras detectar a un conductor que circulaba en zigzag por el barrio San Lorenzo, inspectores de tránsito le realizaron un control de alcoholemia y constataron que tenía 3,34 gramos.

11/2016 En el remís de su padre

Con los operativos por el calor, un joven fue detenido en el oeste a bordo de ese vehículo de transporte. Según el análisis, conducía con 3,09 gramos de alcohol en sangre.

4/2016 Un récord en serio

En un operativo de rutina, la comuna infraccionó a un taxista en el barrio Gregorio Álvarez con 5,45 gramos de alcohol en sangre. En ese momento no se aplicaba la ordenanza.

El riesgo de conducir con sólo una copa de vino

Esteban Bonorino. Médico

¿Creció el consumo de alcohol entre los conductores?

En los últimos años se toma más. Hay más controles y multas, pero el consumo no bajó. Los operativos se hacen los fines de semana.

Sobrios y alcoholizados. ¿Puede hacer una diferencia?

Con sólo una copa se disminuyen los reflejos al conducir. No es necesario que alguien no pueda poner la llave del auto. Con una copa de vino, uno se siente mejor que cuando está sobrio, pero no está capacitado para conducir.

¿Qué efectos produce el alcohol en los conductores?

Disminuye la visión lateral. El que mira de frente, no puede saber qué pasa en la banquina. También la percepción de riesgo al tomar una curva o hacer un sobrepaso.