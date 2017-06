La interna de la CC-ARI complica el plan de Pechi

Lo que se determinó fue anular una resolución de un tribunal especial que había bajado la lista Con Voz Propia que lideran, entre otros, los dirigentes Beatriz Kreitman y Juan José Dutto.

Además de esta resolución, se votó la continuidad de la CC-ARI dentro de Cambiemos pero se convocó para el mes que viene a la realización de comicios internos que determinarán los candidatos que el partido propondrá para integrar la alianza que conforman junto al PRO y la UCR. “El partido debe decidir qué candidatos llevaremos”, indicó Kreitman, cuyo sector propondrá a Silvina Zavala Rubio para el lugar que quiere Montecinos. De concretarse un triunfo de este espacio interno, la CC-ARI corre el riesgo de no integrar la nómina de Cambiemos porque no comulgan con Horacio Quiroga. Desde el entorno del intendente se minimizó el impacto que podría tener la ausencia de la CC-ARI, pese a que se reconoció que lo mejor sería que no abandonen el espacio. Para ello, debe imponerse Montecinos, hoy aliada de Pechi.

Por otra parte, dentro de Cambiemos es cada vez más incierto el acuerdo con UNE, a partir del trascendido de que este partido hizo circular respecto de la posibilidad de que Mariano Mansilla encabece una lista propia de candidatos a concejales en alianza con Ramón Rioseco. De todos modos, la prenda de negociación para un arreglo electoral con Pechi es la votación del defensor del Pueblo. Si UNE se inclina por apoyar a Ricardo Riva, habrá ruptura. De lo contrario, quedará abierta la posibilidad de negociar un tercer lugar para Fernando Spoliansky.

Elección: El Congreso de la CC-ARI resolvió llamar a internas para definir candidatos en la ciudad.

9 bancas renueva el concejo capitalino.

El oficialismo deberá defender tres lugares, al igual que el MPN; mientras que Libres del Sur, Propuesta Ciudadana (Sebastián Gamarra) y UNE pondrán en juego una banca cada uno.