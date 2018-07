La plata para Chihuido no está y piden otra licitación

Ayer, el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartua, manifestó que el holding adjudicatario “no puede conseguir el 100% del financiamiento”. Se trata del 85% del total de la obra, que se completaría con la parte del gobierno nacional.

La UTE adjudicataria integró a través de un subcontrato a Voith Hydro, una empresa respaldada por el Estado Alemán, dispuesta a poner u$s 1400 millones. Según consignó ayer el diario La Nación, directivos de la firma se reunieron con el vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui, quien les habría dicho que la obra había quedado congelada en el contexto del recorte fiscal que le pide a Nación el FMI, pese a que el propio Bereciartua lo desmintió en LU5. Lo mismo aseguraron otras fuentes del Ministerio del Interior. “Hasta que el grupo no presente el 100% del financiamiento, es una discusión que no tiene sentido”, dijo el funcionario ante una pregunta.

En este contexto, ayer el gobernador Omar Gutiérrez dijo en Zapala, durante el aniversario de la localidad, que sería una de las más beneficiadas por la represa, que exigirá “una nueva licitación nacional e internacional”, algo que había planteado en su discurso de apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo pasado, y señaló: “Vamos a salir a buscar inversores como lo hicimos con la zona franca de Zapala”.

Sapag: La historia de Chuihuido la escribimos los neuquinos .

Al hablar sobre la situación, actual, Bereciartua dijo que hoy “no está el financiamiento”. “Ese es el punto más importante. Al día de hoy, el consorcio no ha podido. A pesar del trabajo de ambos gobiernos y del consorcio, no se ha logrado el financiamiento”, describió.

“Vemos con muy buenos ojos el interés de Alemania por la obra, que habla de la nueva inserción de Argentina en el mundo. Voith Hydro está dispuesta a financiar 1400 millones de dólares, pero tenemos que cumplir con los requisitos de la licitación, que exige que se complete el financiamiento total de la obra, que es de 2200 millones”, agregó.

Ante una consulta de LM Neuquén, el ministerio que conduce Rogelio Frigerio informó que ahora se abre un “plazo exiguo”, que “está próximo a vencer”, para que el grupo presente la financiación, sumida año tras año en la indefinición, no sólo durante el actual gobierno neuquino (ver aparte).

La noticia de la falta de fondos tuvo una derivación política de cuño netamente local: el vicegobernador Rolando Figueroa, un rival de Gutiérrez en la interna del MPN camino al 2019, aprovechó una vez más para cuestionar al gobierno nacional y los límites al gasto público.

Figueroa ve un “torniquete” del FMI

Ni lerdo ni perezoso, el vicegobernador Rolando Figueroa una vez más salió a criticar al gobierno nacional. “El ajuste acordado con el Fondo rompe una nueva ilusión con Chihuido, un proyecto que estaba un poco más cerca de hacerse realidad de la mano de un consorcio alemán que consiguió avales para el financiamiento”, dijo el vice, que se posiciona en la interna del MPN para el 2019.

“El gobierno nacional arroja ideas y propone comprometernos el uso de las regalías de Vaca Muerta para garantizar el financiamiento”, cuestionó el vice, que ayer también estuvo en Zapala.

85% de la obra debe financiar el grupo constructor

El aporte restante lo debe poner el Estado nacional. Hay capitales italianos que también podrían engrosar el financiamiento, pero fuentes consultadas sostuvieron que ese aporte no tiene avales que lo aseguren.

