Pepe Mujica tiene un tumor en el esófago: la triste confesión del expresidente

El ex mandatario anunció su enfermedad en una rueda de prensa, tras haberla detectado el pasado viernes.

En un triste pasaje de la conferencia, Pepe se mostró nostálgico y aseguró que "en mi vida, más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre. Veremos lo que pasa".

Pese a esta situación, Mujica aseguró que continuará con sus habituales actividades y que militará en los espacios de izquierda, Movimiento de Participación Popular (MPP) y Frente Amplio. Estos partidos le permitieron llegar a la presidencia de Uruguay, cargo que sostuvo entre 2010 y 2015.

"Mientras pueda, seguiré militando y entretenido con las verduras. Mientras el rollo aguante, voy a seguir", afirmó con un tono ya más risueño.

El mensaje del Pepe Mujica a los jóvenes

Durante un tramo de la conferencia de prensa, el ex presidente le dejó un mensaje a los jóvenes. "Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va", empezó.

Continuó asegurando que "el quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo".

"Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces", aseguró el político.

Pepe Mujica le dejó un mensaje a los jóvenes tras confirmar la triste noticia.

Para el cierre, se despidió con una de sus habituales frases: "Por lo demás, estoy agradecido y que me quiten lo bailado".

El deseo de Pepe para su muerte

Allá por fines del 2020, Pepe Mujica declaró que quería que al morir, sus restos descansen junto a los de su perrita, Manuela. La mascota del político murió en el año 2018, y se le conoció porque acompañó al mandatario en diversas entrevistas y actor protocolares durante su gobierno.

La mascota de Pepe murió en 2018, y sus restos fueron enterrados bajo el árbol de secuoya que tiene el exmandatario en su casa de campo. Además, es preciso destacar que Manuela había perdido anteriormente una de sus patitas, luego de un accidente.