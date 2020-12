Pepe Mujica desea que lo entierren junto a su perra Manuela

El ex presidente de Uruguay , Pepe Mujica , dio una reciente declaración en donde destacó que quiere que al morir, sus restos descansen junto a los de su perrita, Manuela. La mascota del político murió en el año 2018, y se le conoció porque acompañó al mandatario en diversas entrevistas y actor protocolares durante su gobierno.

En una entrevista brindada a CNN, Pepe Mujica indicó sobre el fallecimiento de Manuela y su deseo de ser enterrado junto a ella: “Está muerta. Vivió 22 años, lo que es un récord para un perro. El día que yo me muera he pedido que me incineren y que las cenizas las pongan ahí, abajo de ese árbol, junto a Manuela”.