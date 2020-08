Mandaron a detener al contagiador serial de Santiago del Estero

La Justicia ordenó este sábado la detención de Luis Gerardo Ávila , el ya famoso "caso 41" de coronavirus en Santiago del Estero. Así lo dispuso el juez de Control y Garantías en lo Penal, Dr. Darío Alarcón. "Don Ávila" no respetó el aislamiento y además participó de reuniones sociales ya estando contagiado y no cumplió con los protocolos cuando padeció los primeros síntomas, lo que generó indignación en la provincia y hasta una conferencia del gobernador Gerardo Zamora en la que lo acusó por su accionar.

El acusado será detenido por la Policía en el hospital Independencia, donde se encuentra internado tras contraer coronavirus. La investigación está a cargo del fiscal Dr. Sebastián Robles.

zamora.jpeg

Santiago del Estero registró el miércoles 18 nuevos casos, la cantidad más alta hasta ese día por la pandemia. Todos fueron contactos directos de Don Ávila. En el reporte de ayer se sumaron 29, y el total ya es de 105, más de la mitad luego del caso de coronavirus detectado de Ávila. Calculan que contagió a unas 300 personas.

"Este nuevo caso, el 41, este señor Ávila, que ya es famoso, que todo el mundo lo conoce, anduvo con síntomas de coronavirus, fue a dos médicos, y cuando no dio más fue al hospital, algo que no se puede hacer", dijo el mandatario santiagueño en una conferencia de prensa el miércoles, donde confirmó que ya había confirmados otros 16 positivos por contacto estrecho con "Don Ávila".

avila.jpg

"Esta última persona hizo todo lo que no se tiene que hacer. Con fiebre y síntomas anduvo en asados, reuniones sociales, no se privó de nada. Anduvo en un montón de asados, parece que se dedicaba a eso", se quejó Zamora. Por el caso de "Don Ávila" en la semana aislaron a 95 familias y todavía no está claro dónde se contagió, ya que eludió dar explicaciones. "Todavía no sabemos qué hizo durante los 15 días anteriores, porque no nos explica bien. Tuvimos que pedir a la Justicia y por parte de la policía ya se secuestró dos celulares para saber qué hizo", dijo Zamora, que aclaró: "no se contagió trabajando".

Aunque la indignación es total en Santiago del Estero y se espera un pico de contagios de coronavirus por el accionar de Ávila, otros se lo tomaron con humor y llenaron de memes las redes sociales haciendo referencia al contagiador serial.

https://twitter.com/Nicoadet/status/1290719786360504321 Zamora: "No es necesario andar por todos lados haciendo vida social"



Don Ávila: pic.twitter.com/ME6ForBIkg — Nico Adet Larcher (@Nicoadet) August 4, 2020

https://twitter.com/xCig4rettes/status/1291135178673401856 Todo Santiago yendo a buscarlo a don Ávila después de lo que dijo Zamora pic.twitter.com/rvqiJILFye — (@xCig4rettes) August 5, 2020

https://twitter.com/DiegoR_Bonilla/status/1291132029204144128 Don Ávila me recuerda a ésta serie pic.twitter.com/r1Gy9YXeok — Diego R. Bonilla (@DiegoR_Bonilla) August 5, 2020

Las penas que enfrenta

Artículo 202. Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas.

Artículo 205. Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.