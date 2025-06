Abel Pintos presente en la Península Hiroki junto a Rolo Figueroa y Mariano Gaido

Plantacion de Sauces con Abel Pintos.mp4

Con un sol que brindaba calor a la fría mañana frente al río, con pala en mano tanto Abel como los funcionarios neuquinos se sumaron a plantar los sauces que muy pronto comenzarán a echar raíces y serán parte integral de la vegetación de esta área natural.

Entre risas y con las manos llenas de la tierra húmeda de la ribera, los estudiantes de Centenario fueron parte de esta oportunidad que el cantante marcó como "un compromiso para el cuidado posterior de las plantas". Mitras tanto, Figueroa y Gaido caracterizaron para Abel este lugar que tiene una particular belleza tanto en primavera como en otoño.

Luego, en un breve acto pero con un profundo mensaje, Pintos leyó el juramento de "guardián ambiental" para los 9 estudiantes que fueron partícipes de esta actividad. "Juntos, cuidaremos cada planta, cada animal y los hermosos lugares naturales de la provincia", leyó. Con un fuerte grito de "Si, prometo" los jóvenes juraron ser guardianes ambientales de la provincia de Neuquén, a quienes se les entregó una medalla y semillas para que puedan seguir realizando en sus hogares esta iniciativa.

La forestación, un compromiso "muy importante" para Abel Pintos

El popular cantante, de 41 años de edad, comentó que el sumarse a estas actividades se enmarca en el desafío de "plantar un millón de árboles en toda América Latina desde hace un año y medio atrás hasta 2030".

"Para mí significa muchas cosas", indicó Abel, quien se mostró semejante a los estudiantes que estuvieron presentes y recordó un proyecto estudiantil del que fue parte, un vivero. "Aprendimos a forestar plazas y parques del lugar donde vivíamos y a cuidarlas. Es decir, mi conexión con la naturaleza tiene directa conexión con aquel momento en el que me enseñaron a poder vivir esas cosas", expresó.

En este sentido, indicó que cada oportunidad de ser parte de un proceso de forestación es "muy importante", aunque "lo más importante es el trabajo a largo plazo es decir, poder lograr lo que se está logrando hoy aquí simbólicamente y lo que está se está queriendo iniciar, que es el compromiso para el cuidado posterior de las plantas".

"Llegar a un lugar hoy como aquí en Neuquén y encontrar tanta gente colaborando es muy emocionante", agregó.

"Me hace mucha ilusión que estos chicos se puedan enganchar con esto también pasen los años, recuerden este día y encuentren una conexión con algo tan importante como es nuestro propio planeta", comentó y recordó que aunque lo primordial es que estas actividades sean realizadas por los más jóvenes, todos "tenemos mucho que aprender al respecto".

Un proyecto que se expande en toda la Argentina

Esta plantación de sauces no es la primera actividad forestal de la que es partícipe el cantante de "No me olvides", sino que al ser parte del desafío de un millón de árboles en el país, contó lo que ocurrió tiempo atrás en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fé.

"Hace pocos fuimos a Rosario y nos encontramos con la inauguración del bosque "Alta en el cielo", un espacio donde justamente el año pasado cuando fui a hacer un concierto, invitamos como hoy a chicos de colegios y plantamos creo que 50 o 100 árboles ahí".

Con el paso del tiempo y el cuidado que les proporcionó la población a estos ejemplares, se convirtió en un bosque oficializado, algo que Pintos calificó como algo "hermoso" la responsabilidad que se genera con esta acciones. "Algo que uno por ahí en el momento entiende que puede ser simbólico, con el paso del tiempo cuando ve que crece y se convierte en una realidad es bellísimo, es parte también de la fe", comentó conmovido por realizar esta actividad también en suelo neuquino.

De forma voluntaria y también como "aprendiz" de este trabajo, Abel Pintos comentó que hasta hace dos años "no tenía más que la idea de compromiso con el ambiente. En casa reciclábamos y cuidábamos la administración del agua hasta donde podemos, con las herramientas que todos tenemos a diario".

Destacó la importancia de "estar en contacto directo con venir y plantar, conocer las especies y saber cuál es la acción que tienen esas especies en los lugares, conocer la historia". Y agregó: "Hoy aquí estamos plantando árboles que hace muchos años están en extinción aquí, pero que fueron los nativos antes de que llegara esta hermosa vegetación pero que no es nativa".

En último lugar, reveló que esta iniciativa se generó tras el trabajo que realiza en su campo en Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde empezó "a entender un montón de cosas y la vivencia propia de ver a mis hijos trabajando la tierra, entendiendo y viviendo esa experiencia, de ahí nació la idea de compartirlo". "El hecho de venir a un lugar y plantar un árbol, les puedo asegurar que cuando pasan dos tres años, vos pasas por un lugar donde hay un árbol ya crecido es mágico la verdad, se sienten cosas muy lindas que uno no se imagina previo a hacerlo", concluyó.