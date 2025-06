Barrera sanitaria, coparticipación, represas y violencia de género: la charla de Figueroa con los periodistas

SFP Agasajo Gobernador Figuero a periodistas en su dia (5).jpg Sebastián Fariña Petersen

Tras el reciente femicidio de Junín de los Andes, el gobernador dijo que hay que trabajar mucho en la prevención de la violencia de género y que si bien algunas políticas de Estado pueden impactar en el corto plazo, la gran mayoría lo harán en el largo. "¿La violencia que estamos viviendo hoy cuándo se origina?", se preguntó Figueroa e insistió en que la Provincia trabaja para combatir la violencia contra las mujeres.

"Yo estoy muy dolido porque no aparece Luciana", destacó, en referencia a la desaparición de Luciana Muñoz el 13 de julio del año pasado y de quien, a poco de cumplirse un año, no se sabe nada de su paradero.

En otro tramo de la conferencia de prensa, Figueroa habló sobre la barrera sanitaria y dijo que está a favor de que "bajen los precios y que el productor reciba lo que tiene que recibir". "Estamos a favor de la eliminación de la barrera, pero que la barrera se elimine subiendo el estatus sanitario a lo que está al norte del Río Colorado", advirtió.

"Tenemos que incrementar la producción en cuanto al ganado, pero también tenemos que defender que la Nación pueda tener el estatus sanitario que tiene la Patagonia. No podemos ir para atrás", afirmó.

Sebastián Fariña Petersen

Insistió en que hay que sacar la barrera, pero correrla para arriba, que no haya un "retroceso". "Y además, yo no creo que aún eliminando la barrera los precios cambian de la carne. Existe un discurso que le conviene a los intermediarios de la carne, decir que a través de la barrera por eso no se bajan los precios. Porque el productor recibe poco y el consumidor paga mucho. Y ahí en el medio hay mucha especulación que son los que terminan elevando el precio de la carne", explicó y dio el ejemplo que en la carne sin hueso que se vende en Neuquén, sigue siendo más cara que la misma que se comercializa en La Pampa.

"Nosotros defendemos el estatus sanitario porque es una cuestión de sanidad", destacó.

Coparticipación

El mandatario neuquino también se refirió a la coparticipación provincial y nacional y dijo que el Gobierno trabaja junto a los intendentes para que se alcance una con una ley de acuerdo, porque los sistemas de reparto son diferentes. "Nosotros no le hemos quitado fondos a los municipios, sino todo lo contrario, le hemos mandado más, que no es la realidad nacional", aseveró.

"Acá todos los fondos que le ingresan a la provincia se reparten con una ley preestablecida que todos integran la masa coparticipable en esta distribución secundaria. La discusión a veces se da en esa distribución secundaria, que es cómo pueden distribuir los ratios. Ahora, ¿Cómo se distribuyen los ratios?, ese va a ser un problema entre los diferentes municipios y que la verdad que hoy no está vigente eso porque si no se desequilibrarían nuevamente la provincia. Las localidades donde más crecieron habitantes, a lo mejor no requieren tanto apoyo porque tienen la economía privada versus la que no crecieron en habitantes. Entonces, ¿Quién le va a sacar a quién? no es el mismo tenor de los debates", manifestó.

Figueroa dijo que la discusión ahora que está entre la Provincia y la Nación, para determinar qué pasa con los tributos que recauda la Nación y no los distribuye. "Acá en la provincia distribuimos todo y más", aseguró.

También destacó la ficha limpia, y dijo que es la "más exigente del país" que va a significar que los representantes de la neuquinidad deban cumplir esos requisitos.

Represas

El gobernador adelantó que el próximo 18 de junio van a realizar una reunión de gabinete junto a las autoridades de Río Negro para avanzar con el pedido cobro de regalías por las represas que comparten ambas provincias.

"Vamos a reclamar el correcto pago de regalías. Y en función de eso veremos cuanto cobramos por el canon del agua. Los que hoy dan recetas mágicas de cómo habría que hacer, yo me pregunto por qué no lo hicieron ellos cuando estuvieron a cargo del país. 2 años y no nos dieron la hidroeléctrica, no solo eso. Teníamos quien manejaba mediante la secretaría de Energía, la energía del país y no lo hicieron y ahora dan cátedra. Esas son las incongruencias que yo creo que se van a sentir el 26 de octubre", relató.

Con respecto a las concesiones, Figueroa destacó que las tiene que dar el Gobierno Nacional, pero dijo que lo que sí hicieron fueron planteos por verse castigados por lo que hicieron anteriores gobiernos y hoy quieren que se lo reconozcan.

Sebastián Fariña Petersen

"Nosotros no nos peleamos con el gobierno nacional por pelear. Sí, nos peleamos por Neuquén. Si quieren sacar el fondo de incentivo docente, lo vamos a pagar nosotros, si es necesario. Ustedes no quieren hacer escuelas, nosotros hacemos escuelas. Ustedes no quieren hacer rutas, nosotros hacemos rutas. Ustedes interpretan que tienen que privatizar todas las empresas, nosotros interpretamos que las empresas pueden estar en manos públicas, pero tienen que ser eficientes. Ustedes no quieren dedicarse a la primera infancia, no quieren enfocarse en determinados procesos pedagógicos, nosotros sí", se diferenció Figueroa del accionar del gobierno nacional.

El gobernador dijo que plantearán a Nación lo que les corresponda a Neuquén y a Río Negro y que verán cómo salen los pliegos y las resoluciones para que se de seguridad jurídica en los próximos años de concesión.