Ceramistas vuelven a Ruta 7 con un anuncio: qué pasa con el tránsito

ceramica neuquen ruta 7 Foto: archivo

"Aunque todavía no hay precisiones por parte del Gobierno, queremos mantener al tanto a la comunidad, y pedir su acompañamiento en este paso que queremos dar las gestiones obreras", expresaron en el comunicado difundido por redes sociales.

Comunicaron que las fábricas continúan sin producir: "Relanzaremos una campaña de difusión hacia la comunidad, al igual que redoblamos la campaña de Fondo de Lucha, porque nuestras fábricas siguen paralizadas y hoy no podemos trabajar para llevar el sustento a nuestras familias" afirmaron.

El comunicado de prensa está firmado por trabajadores de las fábricas ceramistas nucleadas en el Sindicato Ceramista de Neuquén.

Las fuertes denuncias de parte de las gestiones ceramistas

Desde hace años, las gestiones obreras en el sector ceramista de Neuquén denuncian que en el último tiempo el gobierno provincial ha endurecido su postura y "busca desgastar el modelo autogestivo" que queda de manifiesto con la falta de servicios esenciales como el gas y la electricidad no solo paraliza la producción, sino que también compromete los puestos de trabajo y el sostenimiento de las familias.

Los ceramistas insisten en que su reclamo no es por subsidios, sino por condiciones mínimas para producir.

Sus anteriores actividades se encontraron con fuertes operativos policiales destinados a dilatar las posibles interrupciones en el tránsito. Sin embargo, desde hace meses que los ceramistas no cortan la ruta y solo volantean o realizan asambleas públicas al costado de la ruta.

Ceramistas volanteada Foto: archivo

Tiempo atrás, desde las gestiones de las fábricas criticaron el despliegue policial en torno a las fábricas, que consideran parte de una estrategia de intimidación. “Llenan de policías las inmediaciones, con operativos increíbles que los termina pagando la gente”, señalaron.

Desde fines de Mayo, Zanón, Cerámica Neuquén y Stefani tienen el gas cortado y no por una deuda. El corte se produjo por la falta de un acuerdo con un proveedor que garantice el abastecimiento del insumo, en medio de gestiones que no avanzaron por parte del gobierno provincial a través del Ministerio de Energía, según contó Andrés Blanco, secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén, a LMNeuquén tiempo atrás.

“Nosotros no le debemos nada a Camuzzi, esto nos tomó por sorpresa. El problema es que, si no tenés proveedor de gas, la distribuidora te tiene que cortar”, explicó el dirigente, que representa a los trabajadores de las cerámicas Neuquén, ex Zanon y Stefani.

Esto se suma a la falta de energía eléctrica que padecen desde principio de años debido a una abultada deuda acumulada.