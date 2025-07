Cierre de Vialidad Nacional en Neuquén: la fuerte preocupación de un diputado "rolista"

El diputado provincial Francisco Lépore , de Avanzar Neuquén , se sumó este lunes a las voces que criticaron duramente el cierre de las delegaciones de Vialidad Nacional en el país, una medida impulsada por el gobierno de Javier Milei. A través de su cuenta de X (ex Twitter), Lépore expresó su “preocupación” tanto por las familias afectadas, como también por el desmantelamiento de un área importante para la conectividad y el mantenimiento de caminos en la provincia.

“Hoy me llegaron audios de vecinos de toda la provincia, sobre todo de las localidades que tienen pasos cordilleranos, preocupados por el cierre de Vialidad Nacional”, escribió el legislador neuquino.

Y agregó: “Me comentaron la importancia de su trabajo, el despeje de pasos fronterizos, su atención ante problemas en caminos y demás. Y la verdad es que a mí también me preocupa. Mucho”.

Lépore tuit.png El mensaje del diputado por Avanzar Neuquén, Fancisco Lépore.

Lépore destacó que la medida afecta directamente a 1.500 familias en todo el país, entre ellas 142 que se desempeñan en Neuquén y que “hoy enfrentan un futuro incierto”. Además, criticó la lógica de ajuste sin planificación ni diálogo: “¿De verdad creen que ajustar así, sin explicaciones, dejando a miles de familias en la calle y desmantelando un área clave, es el camino?”, se preguntó.

El diputado también aprovechó para reivindicar el modelo de gestión provincial que impulsa Avanzar dentro del gobierno de Rolando Figueroa. “Nosotros trabajamos un modelo neuquino único en el país. Con la idea de ordenar las cuentas, para poder redistribuir. Los números prolijos, pero con la gente adentro”, explicó.

Y remató con una definición para todo el sistema de la política. “Las cuentas claras, pero no para el Excel, sino para planificar una provincia con futuro, con desarrollo, con trabajo y educación. Porque, principalmente, la construcción del modelo neuquino implica un Estado inteligente, eficiente y capaz”.

Francisco Lepore del partido Avanzar Francisco Lépore, diputado provincial por Avanzar Neuquén. Sebastián Fariña Petersen

Lépore se sumó a una ola de críticas de diversos sectores que ven en el cierre de organismos nacionales, ya que entienden que es un golpe a los trabajadores estatales, y una amenaza directa al funcionamiento territorial del Estado en provincias, como Neuquén.

Despidos en organismos nacionales: qué dicen los gremios

Respecto al cierre de Vialidad Nacional -que afecta a más de 5.300 trabajadores y 118 rutas nacionales de más de 40 mil kilómetros- fue uno de los anuncios más duros. “¿Qué van a hacer ahora los gobernadores ante la desaparición de Vialidad? Esto mutila el desarrollo del país. Sin Estado, no se construyen caminos donde no hay rentabilidad”, sostuvo el secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.

Además, apuntó a los mandatarios provinciales: “Espero que esta vez pongan la cara y no manden a levantar la mano para darle gobernabilidad a un presidente que se les cagó de risa. Milei no les devolvió nada, solo pobreza”.

En ese marco, Aguiar lanzó una denuncia política que ya resuena con fuerza: “Con la creación de esta nueva agencia de control de concesiones, lo que hicieron es habilitar una supercaja negra para la política de Milei”.

“Este presidente vive en una fiesta de egresados eterna desde que asumió. Es una marioneta. Están construyendo un Estado al servicio de intereses que no son los del pueblo”, remató el dirigente sindical.