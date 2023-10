Cómo hago para saber si tengo multas de tránsito en Neuquén

No obstante, ese formulario sólo informa sobre las multas generadas por el SAEM . Pero es menester tener en cuenta que en Neuquén Capital también es posible recibir una multa confeccionada por algún agente de tránsito municipal o de la Policía provincial. En estos casos, la infracción se resuelve en alguno de los Juzgados de Faltas de la Ciudad.

Dónde consultar online multas de tránsito en Neuquén

Para consultar de manera online la existencia de multas por infracciones de tránsito en la Ciudad Neuquén el primer paso es ingresar al sitio del SAEM (saemneuquen.com.ar) Una vez posicionado en el sitio hay que llenar el espacio reservado para el dominio del vehículo y código de confirmación, que arrojará si existe o no alguna infracción labrada contra el mismo.

La opción, una vez chequeada la multa, ofrece la posibilidad de pago desde el mismo sitio a través de diferentes metodologías, tanto con tarjeta de crédito, Home Banking o QR. Ante la recepción de un acta de infracción, existe el derecho a realizar un descargo, personalmente ,en las oficinas de SAEM (Santa Fe 163) o por correo electrónico escribiendo a [email protected]. En ambos casos debe presentar DNI y Tarjeta Verde o Azul del vehículo.

En la ciudad se cometen muchas infracciones de tránsito y se buscará sancionar. En la ciudad se cometen muchas infracciones de tránsito y se busca desalentarlas a través de sanciones.

En Neuquén Capital también es posible recibir una multa confeccionada por algún agente de tránsito municipal o de la Policía Provincial. En estos casos la infracción se resuelve en alguno de los Juzgados de Faltas de la Ciudad. Al mismo tiempo, la Municipalidad de Neuquén presentó días atrás una nueva aplicación digital para el pago de contravenciones de tránsito de forma rápida y ágil a través de un código QR.

Pago voluntario con descuento

El nuevo sistema permitirá “el pago voluntario de infracciones de tránsito“ a partir de una aplicación que van a tener los inspectores y que va a permitir pagar en el momento a través de un código QR”, según informó Francisco Baggio, subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana.

El funcionario aclaró que esto permitirá a los infractores poder pagar el monto mínimo, con un descuento del 50% si abona dentro de los primeros 10 días, de 40% menos luego de los 10 días, llegando hasta el 10% de descuento, si paga dentro de los 60 días posteriores a la infracción.

El Municipio anunció la digitalización de las multas que hacen inspectores. Ese proyecto incluye las fotomultas. El Municipio anunció la digitalización de las multas que hacen inspectores. Ese proyecto incluye las fotomultas.

No obstante, a través de este mecanismo sólo se podrán abonar infracciones de tránsito que no presenten agravantes como licencias de conducir adulteradas, exceso de velocidad o alcoholemia positiva, y no incluye a las multas de pago de estacionamiento medido del SAEM. En caso de recibir una multa, el o la vecina deberá escanear el código QR que le brinde el inspector, y desde allí, podrá acceder a los descuentos de forma inmediata.

Neuquén se adhirió al scoring en las licencias de conducir

En julio de 2023, la provincia de Neuquén se incorporó por decreto al Sistema de Puntos Aplicable a la Licencia Nacional de Conducir, también conocido como Scoring, que a nivel nacional está contemplado en la Ley de Tránsito Nº 24449.

Cada licencia de conducir se entrega con un saldo de 20 puntos, los que se podrán ir restando a medida que el propietario cometa diferentes tipos de infracciones. “Para el efectivo descuento de puntos, el conductor deberá estar debidamente identificado en el Acta de Infracción, con excepción de las que se generen mediante medios de constatación automáticos o semiautomáticos. En este último supuesto, el descuento de puntos recaerá sobre el titular registral del vehículo”, dice la norma.

El Municipio de Neuquén fue el primero en adherirse al sistema provincial, que tiene tipificadas las infracciones y los puntos que se quitan en cada una de ellas.

Scoring en Neuquén: la tabla de descuentos