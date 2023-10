Radar en Ruta 151: cómo se reparte la plata de las multas

El secretario de Gobierno de la localidad rionegrina de Cinco Saltos , Dante Arriola, aseguró que el nuevo radar de la Ruta 151 aún no está en funcionamiento y explicó cómo se repartirá la recaudación proveniente de las multas que se efectuarán tras la implementación del dispositivo ubicado en el ingreso a la Facultad de Ciencias Agrarias.

“La intendenta -por Liliana Alvarado - firmó el convenio en febrero de 2022 con Seguridad Vial de la Provincia por el radar a fin de controlar la velocidad en ese sector. Así se resolvió la implementación de cinemómetros móviles en la Ruta 151. Quiero aclarar que aún no está funcionando ese radar a la altura de la Facultad de Agronomía", confirmó luego de las versiones que circularon en redes sociales de las últimas horas que afirmaban lo contrario.

Cuándo debuta el radar y las quejas

Si bien el aparato se encuentra instalado "hace un par de meses" en el kilómetro 11, Arriola declinó brindar certezas sobre la fecha de estreno. "Está fuera de funcionamiento, hay que calibrarlo, señalizar. No tenemos, honestamente, fecha de entrada en vigencia aún. Pero lo que sí puedo asegurar es que no está funcionando, ayer de hecho me contacté con autoridades de Seguridad Vial a nivel provincial y corroboraron eso".

Para finalizar se refirió al mal humor que generó la noticia en los conductores que ponen el grito en el cielo al comprobar que ese aumento de controles e ingresos no se ve reflejado en un mejor estado de la ruta.

"La ruta está en proceso de reparación, claramente. Vialidad Nacional -el Estado interviene en esa arteria- ha inyectado proceso de licitación para hacer la autovía en esa zona, esto es un proceso", comentó.

Por otro lado señaló que "con más razón, si la ruta no está en óptimo estado hay que andar despacio. Los radares son para aminorar la marcha en sectores cuasi urbanos y evitar accidentes".

Por último, anticipó que debido a los siniestros que se registraron a esa altura, "con la facu estamos trabajando para anular ingresos sobre la Ruta 151 y llevar los accesos a una calle rural, haremos apertura de calle interna, con velocidad reducida. La idea es que la gente lo respete".