Corte en un acceso de Autovía Norte, solo dejan pasar colectivos: reclaman gas y cloacas

Asimismo, afirmó que han llegado a esta medida porque no hay tenido respuestas desde hace varios años. "No nos queda nada que cortar, fuimos a todos lados, llevamos notas a todos lados, de un lado nos mandan a otro y no tenemos respuestas. Tenemos que hacer esto parece sino no te escuchan. No nos queda otra cosa mas que hacer, lamentamos a los vecinos que tiene que ir a trabajar y no están pudiendo pasar", indicó.

En este contexto, Barriga aclaró que "No nos vamos a ir de acá hasta que no tengamos respuesta concreta. Perdimos la cuenta las veces que hemos cortado la calle y no tenemos respuestas", dijo.

Y contó que hay enojo de la gente porque no pueden pasar "algunos nos quisieron tirar las camionetas encima pero queremos que nos entiendan que es la única forma que tenemos para que nos escuchen", señaló.

La mujer además indicó que los terrenos donde viven más de 2.500 familias que están reclamando, son lotes regularizados estamos pagando los terrenos, somo barrio, no somos toma, necesitamos las cloacas, el gas, ni siquiera leña le mandan a los vecinos que no tiene gas y hace mucho frío", advirtió en declaraciones radiales.

Asimismo, aclaró que "acá en el oeste somos familias humildes que trabajamos el día a día, no tenemos para comprar leñas todos los días o la garrafa cada 15 días que es lo que dura". Y aclaró que hay vecinos que llevan unos 15 años en algunos barrios.

El reclamo puntual es la falta de gas, que complica el día a día debido a las bajas temperaturas que se registran, y además las cloacas porque afirman que muchos niños se están enfermando ante esta situación. Aseguraron que se van a quedar allí durante toda la mañana hasta recibir repuestas concretas.