Desviaron vuelos por baja visibilidad en el aeropuerto de Neuquén

El vuelo de Aerolíneas Argentinas podría retomar su viaje a Neuquén pasado el mediodía, cuando se recupere la normalidad climática. Cabe recordar que este lunes se registraron temperaturas por debajo de los 10 grados bajo cero, por lo que la helada se levantaba pasadas las 10 de la mañana y provocaba la intensa neblina en ese sector de la ciudad de Neuquén.

El movimiento del aeropuerto Presidente Perón crece a partir del aumento en la cantidad de vuelos. Sebastian Fariña Petersen

Cerca de las 11:50 horas de este lunes, "estamos CAVOK nuevamente", comentaron desde la estación aérea, lo que significa "Clouds And Visibility OK" (Nubes y Visibilidad OK), por lo que el aeropuerto Presidente Perón volvió a estar en operaciones de manera normal.

La falta del AWOS que permitiría el descenso de los aviones

AWOS, o Sistema Automatizado de Observación Meteorológica, es un sistema utilizado en aeropuertos para medir y reportar continuamente las condiciones meteorológicas. Proporciona datos sobre velocidad y dirección del viento, temperatura, humedad, precipitación, visibilidad y presión atmosférica, entre otros parámetros, que son esenciales para la seguridad aérea.

De acuerdo a lo que pudo conocer LMNeuquén, el aeropuerto Presidente Perón cuenta con ese sistema, pero aún no está operativo.

Los datos proporcionados por un AWOS son cruciales porque, por ejemplo, brinda información sobre visibilidad, viento y otras condiciones meteorológicas que ayuda a los pilotos a tomar decisiones seguras durante el despegue y aterrizaje.

La habilitación de este sistema dependería de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (ENEA).

El aeropuerto de Neuquén se prepara para una nueva concesión 2026

El aeropuerto de Neuquén atraviesa una etapa clave de transición y desarrollo. Con la actual concesión próxima a finalizar en octubre de 2026, ya se trabaja en los pliegos para una nueva licitación que incluya mejoras sustanciales en infraestructura y servicios. Así lo confirmó Francis Bojmaevich, director provincial de Infraestructura Aeroportuaria y Ferroviaria, en diálogo con LU5 semanas atrás.

“El aeropuerto está bastante bien en términos de obra”, afirmó Bojmaevich, y detalló que en los últimos 18 meses se realizó un “buen control sobre el contrato de concesión y la última adenda del 2021”.

Entre los avances recientes se destacan la readecuación del sistema de calefacción, la mejora en el sistema de equipajes con una inversión de $400 millones por parte del concesionario, el recambio de pantallas LED y la pintura de fachadas.

Además, se llevan a cabo tareas de bacheo, sellado de juntas y mejoras en calles de rodaje y plataformas, trabajos que también fueron noticia en la localidad de Chapelco.

Sin embargo, no todo está completo. Según Bojmaevich, persisten obras inconclusas por parte de Aeropuertos Argentina 2000. Entre ellas se encuentran el sistema de mangas, que quedó a medio camino, y el balizamiento de la pista, de carácter técnico-operativo. También sigue pendiente la readecuación del estacionamiento, la finalización del sector de arribos y la resolución definitiva del sistema cloacal, que hoy cuenta con una remediación provisoria.

Desde Provincia, el funcionario explicó que se trabaja en la elaboración de un proyecto ejecutivo que será entregado al nuevo concesionario. “La idea es incorporar todas esas obras en el nuevo contrato”, sostuvo, y acotó que también se busca aggiornar las condiciones económicas y financieras del contrato a las necesidades actuales.