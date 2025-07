El nieto 140 es hijo de una pareja de Neuquén: cómo fue el primer contacto de los hermanos

Contó que ya charló con su hermano, que "estaba en Buenos Aires" y que ya lo agendó en su teléfono con el apellido. "De acá es todo ganado para la familia Metz-Romero, pero también para la sociedad. Todo nieto recuperado nos ilumina un poco más," aseguró.

El primer contacto con su hermano

Este anuncio ocurre a seis meses de la identificación de la nieta 139. Estela de Carlotto se refirió al acontecimiento y destacó: "Para nosotros, y creo que para toda la Argentina, cuando vamos encontrando estos nietos robados, y sobre todo que hay una hermana que lo busca junto con nosotros, esto es el éxito que vamos teniendo”.

"Confirmamos una vez más, que nuestros nietos y nietas están entre nosotros y que gracias a la perseverancia y el trabajo constante de estos 47 años de lucha, seguirán apareciendo el acompañamiento de la sociedad, que sigue brindando información sobre posibles hijos e hijas de personas desaparecidas", expresó Carlotto.

Adriana, quien "lo buscó desde siempre" es actualmente referente de Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de Mar del Plata, donde vive con sus hijos. Desde 2023, integra la comisión directiva de la asociación que preside Estela.

La mujer, que nació en 1975, dijo que ya pudieron verse y el hombre le contó que fue criado como hijo único y que "no tiene familia".

"Cuando él dice eso, yo digo 'ey, acá estoy yo", comentó Adriana sobre la breve charla que tuvieron. A su comentario, su hermano le respondió: "Si, ya sé boluda" y todos en la sala rieron ante la anécdota.

"Si bien no pensaba como iba a ser esa primera conversación, de hecho en entrevistas y actividades de difusión me preguntaban 'que le dirías a tu hermano' que se yo que le iba a decir si no sé donde está. Ahora ya sé. Está acá en Buenos Aires", agregó Adriana, quien prefirió no contar más detalles de este primer encuentro.

“¿Alguien está preparado para que le roben un hermano?”, se preguntaba Adriana Metz en 2019, en una nota publicada por LMNeuquén. No hubiera pensado que seis años después podría confirmar su identidad y se convertiría en el nieto 140.

Adriana, quien tenía un año cuando las fuerzas represivas se llevaron a sus padres, en 1999 tomó la tarea de presentarse ante el juzgado de Bahía Blanca, donde frente a los jueces del tribunal inició la búsqueda de su hermano.

"Yo crecí con la búsqueda de mi hermano y eso es terrible, no se lo deseo a nadie. Pero sabiendo que tenía un hermano y lo tenía que encontrar. Yo tengo un hermano, no sé dónde está, pero tengo un hermano”, aseguró en aquella nota.