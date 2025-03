Fin del sueño de la ciudadanía italiana: qué va a cambiar en Neuquén

Si estabas pensando en tramitar la ciudadanía italiana por tu bisabuelo, hay malas noticias: el gobierno de Italia acaba de poner un freno . Desde el 27 de marzo pasado, solo podrán acceder a la nacionalidad los hijos y nietos de italianos nacidos en el país europeo. Los bisnietos y generaciones posteriores ya no tendrán ese derecho, ni siquiera iniciando el trámite en tribunales.

La decisión del gobierno de Giorgia Meloni es un baldazo de agua fría entre quienes soñaban con tener su ciudadanía italiana y pasaporte, especialmente en Argentina, donde miles de personas estaban en pleno proceso. Y Neuquén, con su gran comunidad de descendientes de italianos, no es la excepción.

Ciudadanía italiana: crecen los reconocimientos

Es que Argentina pasó de aproximadamente 20.000 solicitudes en 2023 a 30.000 reconocimientos el año siguiente. Brasil pasó de más de 14.000 en 2022 a 20.000 el año pasado. Venezuela tuvo casi 8.000 reconocimientos en 2023.

Según Tajani, la avalancha de pedidos encendió las alarmas en el gobierno italiano, que busca evitar que la ciudadanía se convierta en un mero trámite burocrático sin un lazo real con el país.

“La concesión de la ciudadanía es un asunto serio. Lamentablemente, a lo largo de los años ha habido abusos y solicitudes que iban más allá del verdadero interés por nuestro país”, explicó.

Pero además de los números, el funcionario habló de otro problema, que es la proliferación de agencias que gestionan ciudadanías como si fueran paquetes turísticos. Justamente esto sucede en todo el país, y mucho en Neuquén.

“Está el escándalo de estas agencias que trabajan para otorgar la ciudadanía italiana. Hay decenas y decenas de ejemplos. Existe incluso el ‘Black November’, hay cursos de formación para ‘construir’ la ciudadanía italiana. Esto no significa convertirse en ciudadanos italianos, sino que es un medio para obtener un pasaporte europeo y viajar por el mundo”, denunció.

Neuquén, golpeada por el cambio

El golpe es fuerte en Neuquén, donde muchas familias venían juntando papeles, seleccionando documentos (partidas de nacimiento de familiares nacidos en Italia) y algunos se animaron hasta viajar a Europa para completar el trámite. Ahora, los bisnietos quedan automáticamente fuera del proceso.

Italia bella.jpg Para muchos neuquinos se desvanece el sueño de tener la ciudadanía italiana. ¿Es definitivo?

Aunque quienes ya obtuvieron la ciudadanía no la perderán, los que aún no la iniciaron no podrán hacerlo. En cuanto a los que ya presentaron su solicitud en tribunales, podrían continuar con la ley anterior, pero sin garantías de éxito.

Para Tajani, la restricción tiene que ver con un cambio de época. Es que se estima que hay más ciudadanos italianos fuera de Europa que adentro.

“La reforma que hemos aprobado apunta sobre todo a proteger a quienes realmente quieren ser ciudadanos italianos. El decreto ley cambia concretamente la situación, ya que establece que los descendientes de italianos nacidos en el extranjero serán ciudadanos italianos automáticamente, pero solo por dos generaciones, tras demostrar su vínculo. Quien tenga al menos un padre o abuelo nacido en Italia será ciudadano desde el nacimiento”, detalló.

El consulado en Neuquén suspendió los trámites

En Neuquén, la noticia cayó como un baldazo de agua fría. Marcelo Juan Medori, responsable del Viceconsulado de Italia en la provincia, informó que el servicio de reconstrucción de ciudadanía por ascendencia quedó suspendido hasta nuevo aviso.

En un comunicado enviado el 29 de marzo de 2025, confirmó que se detienen los nuevos nombramientos, la presentación de solicitudes y la transcripción de partidas de nacimiento. También aseguró que el Consulado General de Italia en Bahía Blanca dará más detalles en los próximos días sobre cómo se aplicará la medida en cada caso.

Todavía hay una pequeña esperanza para los que tienen el trámite iniciado. El decreto debe ser ratificado por el Parlamento italiano en un plazo de 60 días. Si no se aprueba, la medida perderá validez. Pero mientras tanto, el freno es total.

Para miles de descendientes de italianos en Neuquén y en todo el país, este cambio significa una barrera inesperada. Lo que hasta ahora era un derecho por sangre, se transformó en un privilegio reservado solo para quienes tienen un lazo más directo con Italia.