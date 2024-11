Le rechazaron la ciudadanía italiana por una polémica circular: los cambios para obtenerla

"Me rechazaron la ciudadanía italiana. Me encantaría decir que esto es un chiste, pero no lo es", así comienza el video de TikTok de Marcos Perren, un ciudadano argentino que se encuentra en Italia y que acaba de recibir una noticia que dejó a muchos en shock: su solicitud de ciudadanía italiana fue rechazada a pesar de cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley.