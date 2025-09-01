Neuquén La Mañana Casona Fotogalería: así es la casona histórica del oeste neuquino que lograron salvar de la demolición

La casona "Lejos de Buenos Aires", con una arquitectura ferroviaria resiste como sitio histórico. La tala de árboles encendió las alarmas de los vecinos. Manuela Wilhelm Por [email protected]







La semana pasada, vecinos y vecinas alertaron a las autoridades municipales de la inminente demolición de la casona "Lejos de Buenos Aires", ubicada en el oeste. La intervención de la comunidad y de la Muni permitió preservar el inmueble, registrado como Patrimonio histórico de Neuquén.

En esta foto galería puede apreciarse el momento en que se realizaba la tala de antiguos árboles que encendió las alarmas y anticipó un principio de demolición en el inmueble ubicado en calle Reconquista 329. Inmediatamente, dieron aviso a la Muni y el área de Patrimonio, que activó el protocolo para frenar la obra y envió inspectores junto con personal de Obras Particulares.

La casona fue construida en la década del 40 por un vecino que había llegado desde Buenos Aires. Desde entonces le dio nombre al barrio y tuvo distintos propietarios. Su arquitectura ferroviaria, con detalles singulares como las cenefas, las ventanas en ángulo, de vidrio repartido y su combinación de tejas y chapa, la vuelven un sitio único en la ciudad.