Fotogalería: así es la casona histórica del oeste neuquino que lograron salvar de la demolición

La casona "Lejos de Buenos Aires", con una arquitectura ferroviaria resiste como sitio histórico. La tala de árboles encendió las alarmas de los vecinos.
La semana pasada, vecinos y vecinas alertaron a las autoridades municipales de la inminente demolición de la casona "Lejos de Buenos Aires", ubicada en el oeste. La intervención de la comunidad y de la Muni permitió preservar el inmueble, registrado como Patrimonio histórico de Neuquén.
En esta foto galería puede apreciarse el momento en que se realizaba la tala de antiguos árboles que encendió las alarmas y anticipó un principio de demolición en el inmueble ubicado en calle Reconquista 329. Inmediatamente, dieron aviso a la Muni y el área de Patrimonio, que activó el protocolo para frenar la obra y envió inspectores junto con personal de Obras Particulares.
La casona fue construida en la década del 40 por un vecino que había llegado desde Buenos Aires. Desde entonces le dio nombre al barrio y tuvo distintos propietarios. Su arquitectura ferroviaria, con detalles singulares como las cenefas, las ventanas en ángulo, de vidrio repartido y su combinación de tejas y chapa, la vuelven un sitio único en la ciudad.
Pero su valor excede lo estético: se trata de una de las primeras viviendas de la zona, levantada en un punto estratégico cercano a la Torre de Talero y a lo que será el futuro Parque de la Memoria. “Lo que la hace patrimonial no es solo la construcción en sí, sino su carácter de sitio histórico: cuando se levantó, la ciudad todavía no se había expandido hacia ese sector”, detalló la arquitecta especialista en Patrimonio, Lucía Beverini.
La foto galería de la casona histórica "Lejos de Buenos Aires"
