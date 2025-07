Karina Maureira, precandidata a diputada nacional: la sorpresa en la lista de Rolo Figueroa

candidatos diputados senadores la neuquinidad Sebastian Fariña Petersen

En diálogo con LMNeuquén, Karina aclaró que la propuesta llegó hace apenas una semana. Sin embargo, tomó la decisión con rapidez porque hace tiempo deseaba hacer un cambio en su vida laboral y seguir su interés por la política. "Ya me lo habían ofrecido antes, de diferentes partidos, pero nunca me habían convencido porque veía todo muy vertical. Este es el espacio más plural que he visto en años de conocer partidos políticos", expresó.

Durante la conferencia de prensa, la periodista aseguró que su objetivo es defender los intereses y los recursos de los neuquinos, con un marcado respeto por el medio ambiente y también por otras temáticas que siempre defendió desde su rol en los medios, como los derechos de las personas con discapacidad.

Cómo fue la decisión de sumarse a la lista

Además, pidió disculpas por adelantado a la militancia de los ocho partidos que integran el frente La Neuquinidad. "Les pido que nos den una oportunidad (a la gente común), que nosotros también existimos", dijo en relación a su posición en la lista, por delante de otros actores que llevan años militando en las agrupaciones y que no llegaron a ocupar ese lugar.

En su presentación, Figueroa reconoció la conformación de la lista, que incluye médicos, docentes, científicos y a Karina, una periodista. "Los que nos hablan de casta, ven que acá no hay casta", dijo y aclaró que al definir los precandidatos no pensó en que tengan experiencia en política, sino que representen ideas vinculadas a la defensa de Neuquén. Así, entre los elegidos no hay personas que hayan ocupado bancas con anterioridad.

Figueroa expresó que no se trata de candidaturas testimoniales y que todos estaban dispuestos a aceptar su cargo si eran elegidos por el voto popular. Así, desterró la idea de que había elegido el nombre de una figura conocida solo para atraer votos por su popularidad. "Ya en 2017, el presidente del partido me pidió que me presente en una candidatura testimonial y la rechacé de plano porque tenía que terminar mi mandato como vicegobernador", dijo sobre su pasado en el MPN.

De los medios a la política

"Ya hace años que Rolo venía observando que a mí me interesaba la política. Lo que pasa es que no había espacio que me enganchara. Era todo muy radical, las ideas eran muy rectas y yo decía, no, no, no, yo necesito un espacio donde poder hablar de otra manera con la gente. A la gente hay que hablarle en llano, hay que saber explicarle las cosas y hay que hacerle crecer también intelectualmente", aseguró Maureira sobre la decisión, que tomó en solo una semana.

"Le digo a la sociedad que confíe en la misma Karina que durante años les acompaña a través de la tele y la radio, ahora es la misma esencia. Yo no voy a cambiar, no tengo por qué cambiar. No necesito sacarle nada al Estado. Quiero que quede claro eso. Acá trabajamos para ser y por la gente, para ser por la gente", agregó.

Karina aclaró que no había hecho pública su decisión y que incluso se enteró de la conformación de la lista completa este lunes, antes del acto de presentación. Si bien conocía a la mayoría de los elegidos por haberlos entrevistado, aclaró que a partir de ahora van a tener reuniones para trabajar lineamientos en conjunto y prepararse para la campaña y para su trabajo en el Congreso Nacional, en caso de llegar a una banca.

"Estuvimos hablando esta mañana. Joaquín es un candidatazo, me encanta. Pensamos muy parecido. Vamos a defender la educación pública. Recién hoy Mariano Gaido habló de discapacidad. Yo soy una defensora ultranza de la discapacidad, de trabajar por la discapacidad. Así que vamos a estar muy fuerte con eso. A María José la conozco el 14 de junio, estuvimos con ella en Zapala, fue una sorpresa. Rolo se guardó muchas cosas, no lo contaba y nos sorprendimos cuando íbamos llegando y vos, vos, vos, vos, buenísimo", relató.

La conductora aclaró que vive en contacto permanente con los neuquinos, que le transmiten sus necesidades. "Todos los días escucho a la gente. Así me formé periodísticamente ya hace 36 años en los medios. Es una barbaridad. Y 26 en el canal. Y la gente confía mucho. Y me han confiado muchas historias muy fuertes", indicó.

Su postura política

Karina reconoció a Figueroa por su trabajo "limpiando al Estado" y aclaró que para ella no existen ideologías como izquierda y derecha, sino que prioriza a la gente, sus ideas y su amor por los demás.

"Yo quiero escuchar a la gente, quiero que las ideas confluyan en un mismo espacio y que nos respetemos. Que nos respetemos. Y en definitiva, todo lo que queremos es estar bien, como gente, como pueblo. Queremos estar bien, queremos vivir bien, nos merecemos, hoy están pagando justos por pecadores cuando se están tomando algunas determinaciones que entiendo que también es para una limpieza del Estado, pero ha sido muy rudo todo en este último tiempo", dijo sobre el gobierno nacional.

Su despedida de los medios

La conductora reflexionó también sobre su obligado alejamiento de los medios, al menos durante la licencia para enfrentar la campaña. "Yo creo que ya desde agosto la voy a tomar, sí. Hasta el 31 de julio quiero hacer el programa de radio. Después veré con el noticiero cómo será la despedida también, pero que la pasé muy angustiada", dijo, aunque agregó que seguirá cantando y haciendo presentaciones en vivo para perseguir otra de sus pasiones: la música.

"La música va a seguir. No, no, no me saquen la música también. No, por Dios, voy a seguir. Los voy a hacer cantar a todos, claro. Una buena terapia, una buena terapia", dijo y agregó: "Hay cosas que van a seguir, pero necesito tiempo también. Y mi tiempo está con la gente, la gente lo sabe. Yo me formé al lado de la gente, la gente me ha ayudado hasta el día de hoy. Y si estoy acá es por la gente también. Así que esta es una gran devolución y un gran acto que hago de dar un paso al costado en muchas cosas de mi vida diaria".