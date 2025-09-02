La versión de los motoqueros tras el incidente viral en Rincón de Emilio: "Él nos insultó"

Una de las motociclistas que protagonizó el video aseguró que intentaron disculparse, pero los vecinos reaccionaron de mala manera. Los detalles.

Tras la difusión de un video que generó indignación en Rincón de Emilio y desató un intenso debate sobre la convivencia en los espacios públicos, la motociclista dialogó con LU5 para dar su versión de lo ocurrido. Aclaró que intentaron disculparse y que nunca quisieron transitar a alta velocidad por el lugar.

El incidente se dio en una zona recientemente habilitada para peatones, pero que todavía tiene algunos sectores en construcción. La discusión se volvió más tensa y fue registrada por una vecina del barrio en un video que se viralizó con rapidez. Las primeras acusaciones señalaban a un grupo de jóvenes por ingresar con motos a gran velocidad en un espacio peatonaL y provocar una fuerte discusión cuando los interpelaron por su conducta. Sin embargo, Marylin, la motociclista que protagonizó el hecho, ofreció otra versión de lo ocurrido.

En diálogo con LU5, la conductora de la moto relató que ella y su novio se dirigían al mirador "en la calle, íbamos despacio". Explicó que, debido a los intercomunicadores en sus cascos, no escucharon inicialmente lo que les decían los vecinos.

Pelea motoqueros Mirador Rincón de Emilio (1)

Fue su novio quien notó que les hablaban fuerte y, cuando se acercó para entender la situación, el vecino les recriminó que iban "fuerte" y que "supuestamente casi chocamos al chico".

Un intento de disculpas que no fue aceptado

Marilyn aseguró que su intención no era generar conflicto y que incluso intentaron disculparse: "Le dije que bueno que nos disculpe porque sinceramente no teníamos ninguna intención de tener un problema ni nada". De hecho, aclaró que el propio menor aludido habría respondido que estaba bien.

La motociclista aseguró que, a pesar de sus intentos de conciliación, la situación escaló por la actitud de los vecinos. "Este hombre empezó a hablarnos fuerte, hablamos mal. La señora de él también nos dijo que andábamos fuerte y que por acá, porque no se puede andar, que no sé qué'".

Marilyn enfatizó que ellos siempre transitan por esa zona "despacio, nunca tenemos problema" y aclaró que su moto, al igual que la de su novio, estaba en modo neutro en ese momento.

image

En contraste con la narrativa del video, ella afirmó que "realmente detrás de todo esto, el hombre nos insultó, nos dijo cosas", lo que llevó a que la situación "se fuera de las manos, pero obviamente no pasó a violencia gracias a Dios".

"No hubo violencia pero sí palabrerío fuerte, que no es bueno", dijo la mujer y aclaró que incluso tuvo que intervenir para que la discusión no pasara a mayores: "yo lo tuve que correr a mí novio porque claro, este hombre se le vino encima con el hijo".

Un área no habilitada y el conflicto entre vecinos

Marilyn dio detalles del estado del área donde ocurrió el conflicto. Aunque existe un cartel que indica "cerrado al tránsito", consideró que este cartel no solo se refiere a vehículos, sino también a peatones, dado que la zona está en obra con "unos caños grandes, hay mecánica de construcción".

Marilyn señaló que ingresaron "por la misma calle que hay unas barandas, pero las barandas están todas abiertas, o sea, está abierta al paso de hombre y al paso de moto". Además, observaron "peatones y había gente que estaba en vehículos con motor", por lo que consideró que la restricción no era aplicada de manera uniforme.

Para Marilyn, si el área representa un peligro, "tendría que estar más cerrado todo hasta el peatón también". Según explicó, con su novio decidieron ingresar con sus motos a ese sector y no dejarlos en el estacionamiento principal por motivos de seguridad.

"Nosotros obviamente que las motos no las dejamos de donde están todos los otros autos porque muchas veces hemos querido dejar las motos así y nos han querido robar las motos", señaló y agregó que no eran los únicos motociclistas en el lugar, ya que al llegar, "habían tres motos más que estaban estacionadas ahí en la calle que habían entrado también".

Del video a los mensajes de odio

Marilyn también se refirió al momento en que la vecina decidió filmarlos. Describió que, incluso después de detener la grabación, la mujer continuó insultándolos. "La señora que nos estaba filmando después que cortó el video nos dijo de todo y yo le digo, realmente si vos no sabes cómo es la situación no tendrías que escracharnos. 'Sí, ustedes se van a ir escrachados', dice, 'porque la gente va a saber y su cara va a salir por todo Neuquén, para que aprendan'. Yo creo que esta no es la forma de enseñarle a la gente con violencia y más violencia, ¿no?".

Reclamo de vecinos por la velocidad de las motos en el nuevo mirador

Este comentario, según Marilyn, evidencia una actitud confrontativa por parte de la persona que grabó el video. Finalmente, Marilyn hizo un llamado a la reflexión sobre el respeto mutuo en los espacios públicos.

"Yo le decía a ese hombre que bueno, que el respeto es recíproco, o sea, si vos estás diciendo 'respeto', respetanos a nosotros también que estamos yendo a un lugar público a poder tomar unos mates tranquilos un domingo", se lamentó.

La joven expresó su descontento por el odio recibido en los comentarios tras la difusión del video y la necesidad de que se escuchen ambas versiones de lo sucedido.