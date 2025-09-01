Indignación en Rincón de Emilio: motos en zona prohibida y una discusión que quedó filmada

Testigos denunciaron que jóvenes ingresaron con motos a un sector peatonal, generando un enfrentamiento con un vecino que les pidió bajar la velocidad.

Un episodio de violencia verbal y tensión alteró la tranquilidad de un paseo familiar en Neuquén capital . Ocurrió en el mirador de Rincón de Emilio , donde un grupo de jóvenes ingresó con motos a un espacio recientemente inaugurado y diseñado para peatones, desatando una fuerte discusión con un vecino que intentó advertirles del riesgo que generaban.

La jornada del domingo había comenzado como un respiro tras varios días de mal clima. El sol motivó a decenas de familias a salir a caminar y disfrutar del mirador, que se encuentra en la zona de Rincón de Emilio, uno de los puntos recientemente más atractivos al aire libre en la capital neuquina.

“Estaba lleno, lleno de gente. Muchas familias con niños pequeños, parejas paseando, adultos mayores caminando por la senda peatonal”, relató Alejandra a LMNeuquén , una de las mujeres que presenció el incidente. Ella misma había ido con su marido y su hija de un año a recorrer el sendero.

image Alejandra compartió una foto del cartel que los jóvenes en moto pasaron por alto.

El lugar, según remarcan los vecinos, cuenta con cartelería clara que prohíbe el ingreso de vehículos. La medida busca preservar la seguridad de los caminantes y mantener el espíritu de este espacio destinado a la recreación al aire libre.

El ingreso indebido y el reclamo

Sin embargo, lo que debía ser una tarde tranquila se vio alterado por la presencia de dos motos que circularon por la calle interna del predio. “No iban a una velocidad excesiva, pero sí fuerte para un lugar donde está prohibido y donde hay tanta gente caminando. Era un peligro”, recordó Alejandra.

En ese contexto, un hombre mayor, que caminaba junto a su esposa y su hijo, decidió hacer un gesto con la mano para que los motociclistas bajaran la velocidad. “El señor solo levantó la mano pidiendo respeto, nada más. Pero la reacción de los chicos fue inmediata y violenta”, explicó.

De la advertencia a la discusión

Uno de los motociclistas se ofuscó con la advertencia y, lejos de bajar el tono, increpó al vecino con frases despectivas. “Le dijo algo como ‘¿Quién sos vos? ¿Qué te crees?’, minimizando completamente el reclamo. Lo trataron con desprecio”, relató la testigo.

Reclamo de vecinos por la velocidad de las motos en el nuevo mirador

La situación se tensó aún más cuando una de las jóvenes que acompañaba al grupo intervino con insultos hacia la mujer del vecino. “Le gritó: ‘Callate, pelotuda’, y ahí estalló todo. Fue muy agresivo, muy innecesario”, señaló Alejandra.

Frente a este panorama, el hijo del hombre increpado reaccionó con mayor firmeza, mientras otros presentes intervinieron para separar y calmar la situación.

Preocupada por lo que estaba ocurriendo, Alejandra decidió filmar con su celular. “Me pareció injusto lo que estaba pasando, cómo trataban a un hombre mayor que solo pedía respeto. Quise dejar constancia”, explicó.

En la grabación, se escucha cómo uno de los motociclistas desafía a la testigo, llegando incluso a decir su nombre en tono provocador. “Me gritaba que filmara, que lo grabara, como si quisiera hacerse la víctima. Pero en realidad quedaba claro lo mal que habían actuado”, afirmó.

Pelea motoqueros Mirador Rincón de Emilio (1)

Para Alejandra, más allá de la discusión, lo más grave fue el riesgo que implicó la circulación de motos en un área repleta de peatones. “Yo estaba con mi hija de un año. Si alguno de esos chicos pierde el control o no frena a tiempo, podía ser una tragedia. Y no hablo solo de nosotros, había decenas de familias en el lugar”, recalcó.

El temor no es infundado: en distintas ciudades se han registrado accidentes en espacios similares, donde la invasión de vehículos a zonas peatonales termina con personas atropelladas o lesionadas. “Estos lugares son pensados para caminar, para que los chicos puedan correr o andar en bici sin peligro. No es un capricho que no entren las motos, es una cuestión de seguridad”, insistió la testigo.

Jóvenes protagonistas y reacciones divididas

Los protagonistas del hecho eran jóvenes, de entre 18 y 20 años aproximadamente, según la descripción de quienes los vieron. Estaban acompañados por otras dos chicas que, al ver cómo se desataba la discusión, optaron por apartarse. “Ellas se quedaron al margen, no participaron y se corrieron del lugar”, relató Alejandra.

Tras el altercado, los motociclistas permanecieron en el mirador como si nada hubiera pasado. “Se sentaron a tomar mate, pero con cara de enojo, como si fueran ellos las víctimas. Nunca reconocieron que habían actuado mal”, agregó.

Para Alejandra, el episodio evidencia la necesidad de reforzar los controles. “No se trata de escrachar a nadie. Pero si no hay sanciones, estas cosas se repiten. Ese hombre nunca los agredió, nunca levantó la voz. Solo pidió que respetaran las reglas. Y terminó insultado”, sostuvo.

“No podemos depender solo de la policía o de los carteles. Cada uno de nosotros debe ser consciente de que hay lugares para todo. Si querés andar en moto, hay caminos y rutas. Si vas a un mirador lleno de familias, lo mínimo es bajarte y caminar como todos”, reflexionó la testigo.

Además, subrayó que los espacios públicos son compartidos y requieren actitudes responsables. “No es solo cuestión de cumplir reglas. Es de respeto mutuo. Todos queremos disfrutar de estos lugares, y eso se logra si cuidamos a los demás”, expresó.

El cierre de una tarde con sabor amargo

El episodio no pasó a mayores gracias a la intervención de familiares y testigos que calmaron los ánimos. No hubo heridos ni denuncias formales al momento, aunque varios coincidieron en que debería haber un accionar preventivo para evitar hechos similares.

“Una simple tarde de paseo terminó con un mal momento que nadie esperaba. Y todo porque unos pocos decidieron ignorar las normas”, resumió Alejandra.

La testigo, que decidió registrar lo ocurrido, destacó que lo hizo con la intención de generar conciencia. “Yo también podía haber sido la mujer insultada. También podía haber sido mi marido o mi hija la que corría riesgo. Por eso hablo: para que no vuelva a pasar”.