Líquidos cloacales en el bajo neuquino: aplican millonaria multa al dueño del polémico edificio

Baggio relató que en un allanamiento realizado por la fiscalía de Delitos Ambientales se constató el vertido de líquidos cloacales a la vía pública "a través de una zanja primero y del rebalse de una cámara séptica como un artilugio específico para que rebalse a vía pública".

Por otro lado, Baggio celebró que, mediante las pruebas aportadas, la Justicia desligó al EPAS de esta denuncia. Meses atrás, el propietario había responsabilizado al ente de los derrames.

En diálogo con la misma emisora meses atrás, el dueño Ezequiel García Marro aseguró que los fluidos que salen de su predio no son contaminantes, sino que "es el mismo líquido cloacal que tira cualquiera de los habitantes de la zona, pero el problema es que no hacen obra pública, porque yo no lo tengo que hacer. Pago factura de $1.500.000 al EPAS por un servicio que no brindan, y con esa plata deberían hacer obras".

Respecto al control relacionado con la remediación de los líquidos vertidos, Baggio afirmó que "la subsecretaría de Ambiente y Protección Ciudadana es el área que tiene que fiscalizar dos veces por semana en el lugar que la obra y todos los procesos que hay que hacer para evitar el vertido a vía pública comiencen".

Además del "cese del vertido irregular" y "la presentación de un informe técnico suscrito por un profesional matriculado que acredite la adecuación de las instalaciones sanitarias y del sistema de vertido a la normativa vigente", según el texto de la condena, también se obliga al propietario a la limpieza y desinfección del espacio público afectado.

Además del derrame, el edificio presenta otras irregularidades

La obra, supuestamente, se encuentra clausurada e inhabilitada para que vivan personas. Sin embargo, mediante los allanamientos se constató "la ocupación del edificio por distintas personas que habitan el lugar, incluso menores y trabajadores que estaban llevando adelante esa obra", explicó Baggio.

Por otro lado, días atrás, hubo un incendio en el terreno del mismo edificio, conectado sobre la calle San Luis. En ese entonces, Baggio afirmó que se realizarían pericias para determinar con precisión el origen del fuego. "Entiendo que es un medidor para todo el predio. No podemos certificar que fuera una conexión, digamos, fuera de lo formal. La verdad que no lo sabemos", admitió el funcionario.

"Tal vez es una conexión bien hecha como corresponde o no, eso será parte del peritaje que habrá que hacer. Sí se puede inferir que producto del exceso de consumo", agregó el secretario de Medioambiente y Protección Ciudadana.