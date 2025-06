Mamá de una alumna atacó brutalmente a una profesora de danza: "Me rompió la nariz"

"El día martes, siendo aproximadamente las 18:35 y mientras me encontraba trabajando dentro de un salón cultural, con niñas menores de edad, se presentó una mamá, con domicilio en la localidad de Mariano Moreno , a agredirme de una manera salvaje, delante de su propia hija también menor de edad, sin justificación alguna. Presento graves golpes en el rostro, sobre todo en la nariz, cuello, cabeza, brazos y piernas. Hace dos días que no duermo, producto de los dolores", denunció la docente.

profesora de danza agredida

En diálogo con LMNeuquén, la mujer (45) se lamentó pasar por una situación tan violenta y dijo: "No me merezco esto, ningún profe. Es muy injusto. Fui a dar clases y volví a mi casa toda rota. Hay 50 nenas que están esperando que vaya a dar clases y no puedo. Si no podemos un parate como sociedad y exigimos a los políticos de turno, las cosas no van a cambiar".

La agresora se metió de prepo al salón cuando todavía no había terminado la clase. Le pidió hablar. María Fernanda la vio alterada. Igualmente, se acercó a la puerta, y comenzó a insultarla. La acusó de gritarle a su hija, de discriminarla y dejarla afuera antes de que empezara la clase. La víctima explicó que el salón tiene la política de dejar ingresar a las alumnas cuando inicia la clase, no media hora antes. "No somos responsables de lo que pase de la puerta para afuera; y en otra oportunidad ya le había pedido que respete los horarios", acotó.

En cuanto a los maltratos, los negó rotundamente. Explicó que levanta la voz a todas sus alumnas para que la escuchen. "Son 50 niñas", apuntó. Pero los insultos y las acusaciones que recibió fueron más allá. "Fue un combo de cosas", expresó María Fernanda.

profesora de danza agredida

La agresora también le recriminó que sea la amante de su esposo. "Nada que ver. Puro delirio. Todo lo que dice está en su cabeza. No existe. Yo no tengo ningún problema personal con ella. Desde el año pasado que me hostiga porque tengo de amigo a su marido en Facebook. Un hombre que podría ser mi abuelo. La realidad, es que está enferma de los celos, desquiciada. Y yo no tengo la culpa de sus problemas psicológicos, ni merezco que me violente de esta manera. La violencia no arregla nada", expresó.

Un combo de acusaciones

Para rematarla, la acusó falsamente de robarse la plata de una tómbola que hicieron para juntar fondos que destinaron a la compra de ropa y accesorios que las nenas utilizan en los desfiles. "El saldo de 250 mil pesos quedó como fondo del taller en una cuenta. Yo no toqué ni un peso", aclaró la profesora. Por esta cuestión, también la hostigó por WhatsApp preguntando por el dinero.

En el ataque, la agresora la agarró de los pelos y de la garganta. "Cuatro personas trataron de sacarla de encima mío, en un momento hasta trató de tirarme al piso para patearme y golpearme con los elementos de danza de su propia hija, (bastones), si lograba hacerlo la situación hubiera sido peor", prosiguió con su relato.

Inauguración de SUM en Mariano Moreno (2).jpg

Lo peor fue la trompada que recibió: "Me rompió la nariz y me empapé de sangre hasta los pies. Ahora me cuesta respirar, me duele la cabeza". La profe da clases de clásico, árabe y pop urbano en el SUM cultural de la Municipalidad de Mariano Moreno. Una de sus alumnas, es la hija de la agresora, quien asiste al taller por tercer año consecutivo.

En el hospital de Mariano Moreno certificaron el hecho como violencia institucional y la mandaron a su casa para hacer reposo por 7 días. Ella cuestionó que no examinaran sus lesiones. Asimismo, radicó una denuncia policial, junto con la directora de Cultura y el secretario de Gobierno de la Municipalidad.

Para esto, la mamá que la insultó y golpeó luego generó algunos perfiles truchos en Facebook donde supuestamente incitaba a otras madres a golpearla. Por si fuera poco, también presentó una denuncia en su contra.

Hasta el martes puede guardar reposo en su casa. Luego, debería presentarse a trabajar. Se pregunta si efectivamente la Justicia ordenó alguna restricción de acercamiento para esta madre, en su resguardo. Respecto de su hija, quien es alumna del taller, aclaró: "La nena tiene todo el derecho de seguir yendo a clase. Yo no tengo ningún problema". Por el momento, están suspendidas las actividades.

Pide Justicia y que cese la violencia

"Yo vuelvo a trabajar el martes, pero la directora se toma licencia a partir de ese día. O sea, yo soy la agredida, pero ella no va a estar ahí", comentó, indignada. Y cuestionó que nadie se haya comunicado telefónicamente hasta el momento para preguntarle como está, ni siquiera del área municipal de la Mujer.

A todo esto, recordó que el día de la agresión y mientras ella era golpeada, la pareja actual de la madre que la atacó la esperaba afuera en su camioneta. Se trata de un jubilado y/o retirado de la Policía. "¿No sabía que su señora me estaba agrediendo adentro de un espacio público y municipal?", se quejó.

Pidió Justicia y adelantó: "Ella tiene que pagar por lo que hizo. Tenemos un Código Penal y yo no voy a parar hasta que esta chica esté presa.

Recalcó hacia el final que no tiene ninguna relación con la madre de la alumna ni la pareja, más que la enseñanza que recibe su hija en el Taller Municipal de Danzas: profesora-alumna, alumna-profesora.