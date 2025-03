Nació en Villa Traful, pudo cambiar su historia familiar y se convirtió en uno de los guardianes de su pueblo

WhatsApp Image 2025-03-29 at 12.23.04.jpeg

A Villa Traful lo rodea un paisaje como salido de un cuento, donde los coihues y cipreses crecen a los costados de la ruta y acompañan el camino. Un pueblo de montaña en el que abundan troncos gigantes y un lago color turquesa que enamora. Está a 100 kilómetros de Bariloche y a 65 de Villa La Angostura, en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Los primeros pobladores de la zona se caracterizaban por ser familias mapuches que convivían con algunos colonos recién llegados de Europa, previa a la llegada del Estado. Su principal propósito era la cría extensiva de ganado y la agricultura.

Una de esas familias fue la de Jorge, quien en diálogo con LMNeuquén recordó que en el caso de su abuela fueron 14 hermanos, ella tuvo 11 hijos y su abuelo 17: “Mi abuela paterna nació en Traful – y está por cumplir 96 años - en el sector donde ahora está el bosque sumergido. Mis tatarabuelos del lado de mi mamá se asentaron en el lugar en principios de 1900. Mi parte materna es de familias originarias mapuches de la zona, Calfueque fue mi tatarabuelo que llegó de Chile, trabajaba con los bueyes y en la época de parques nacionales haciendo caminos”, recordó. Sus bisabuelos paternos eran españoles, Olatte lo ingresaron del lado de Chile, pero también tiene orígenes españoles “soy una mezcla”, afirmó.

Fueron sus bisabuelos y abuelos quienes tuvieron que padecer en la década del 30 el despojo de las tierras “en ese momento llegó Parques Nacionales a establecerse y a implementar nuevas políticas, una forma de ordenar la vida en Traful, a las familias se les empezó a reducir las parcelas de tierras que tenían, también el número de animales que podían criar y más que nada los que eran descendentes de mapuches eran los más castigados, querían crear una impronta europea pero el mapuche o paisano daba una mala imagen, aspiraban a algo que en el lugar ni se acercaban”, relató.

Se trataba de predios que usaban como chacras se empezó a reducir “mi bisabuela me contaba que a su mamá dos veces le pusieron revolver en el pecho. Y una de las hermanas de mi abuela tuvo que desalojar el predio donde vivían, porque parques nacionales a las familias les daba permiso precarias de ocupación y pasaje que actualmente sigue, pero en ese momento no era hereditario, ella quedó viuda y quedó sola, se le murió una hija debajo de un árbol. De un día para otro se quedaban sin nada”, explicó.

Pero afortunadamente eso ha cambiado, con el paso del tiempo, y la vuelta de la democracia en el país en la década del 80, las familias originarias de Traful pudieron volver a vivir con tranquilidad “hubo otro tipo de forma de ver las áreas protegidas y las personas que vivían allí. El guardaparques se empezó a acercar más al poblador. A veces los pobladores saben muchas cosas más, muchos secretos que en los libros no están”, confío.

El estudio y un camino para cambiar su destino

Jorge tiene 36 años y vivió durante su adolescencia los grandes cambios que fue teniendo Traful, fue alumno fundador y primera promoción de 5° año de la escuela secundaria, por lo que fue de la primera camada que no tuvo que dejar de estudiar o hacer grandes sacrificios como mudarse a localidades vecinas para poder hacerlo.

Cuando terminó la secundaria, comenzó a trabajar en la oficina de informes de su pueblo, un lugar que lo ayudó a vencer su gran timidez- algo que recuerdo constantemente- luego se fue a trabajar al campo con su abuela, a 20 kilómetros de Traful, en el paraje Arroyo Blanco. Pero sabía que eso era solo momentáneo, ya que el contacto con los turistas y el deseo de mostrarle a todos los bellos rincones de su lugar, el que lo vio crecer, iba creciendo.

Fue así que decidió, con 19 años, dejar su pueblo para poder estudiar en la Universidad del Comahue en la sede de San Martín de los Andes, donde después de tres años y medio se recibió de guía. “Yo no quería volver a Traful sin un título”, afirmó.

"Mi papá fue a la escuela hasta tercer grado, mi mamá hasta séptimo y luego fue madre a los 15 años, ellos siempre me dijeron que había que estudiar, y para mi papá es muy importante y gratificante".

Trabajó en construcción y cuando volvió a Traful pudo ahorrar plata y construirse una casa. Pero en ese momento – en el 2015 -Un título de guía lo hablita para dar clases. Un día, de casualidad, se encontró con quien fue su profesor y director, y le preguntó si se animaba a dar clases, algo que no dudó ni un segundo. “La idea era devolverle algo a mi colegio y fui con la idea de demostrarle a los chicos de Traful que se podía hacer otra cosa. Antes los chicos se iban a Villa La Angostura o Bariloche a vivir los que tenían la posibilidad y si no había muchos que no estudiaban. Hubo muy poco dos o tres que avanzaron hasta 3 años y al resto se le complicó siempre”, recuerda.

Asimismo, contó que había chicos que tenían intención de estudiar, pero siempre relacionado al campo, hay algunos veterinarios y agrónomos, “pero yo quería mostrarle que podían ellos ponerse enfrente a otros chicos y enseñarles, porque siempre venían profesores de otras ciudades y provincias a dar clases”.

“Yo hoy me siento feliz, fue un honor poder haber nacido acá y hoy poder mostrar todo esto me llena de orgullo, el mundo va cambiando y tener la oportunidad de poder mostrar y relatar todo lo que hay acá es muy gratificante”, dijo orgulloso de sus logros, que en algún momento fueron impensados para él.

Siempre motivado por el amor a su pueblo, Jorge se convirtió en guardafauna, hoy trabaja en el Parque Nacional Nahuel Huapi y es guía de turismo de la primera agencia que tiene el lugar, “Traful Andino”, un espacio que el mismo fundó junto a Cintia, su pareja, el 14 de diciembre del 2024. Es la primera y única que existe, con un local a metros del lago.

El “boom” de turistas y un sinfín de rincones para conocer

Jorge afirma que los turistas que llegan a diario ven a Traful como un lugar único a comparación de otras ciudades que se han desarrollado, porque es algo más natural.

En Traful creció el turismo post pandemia, mucho por la difusión del bosque sumergido a través de redes sociales como Tik Tok o Instagram. Pero asegura que no es solo eso, sino que hay infinidades de opciones para conocer y disfrutar, queremos que la gente venga a caminar, andar en kayak, hacer yoga, tener contacto con la naturaleza.

“Como guía y guardafauna siempre estoy atento al tema del fuego que es una de las principales amenazas, la gente estacionando al lado del cartel y va y hace fuego, va caminando y tiran papeles. Yo siempre quiero que la gente conozca todos los lugares que hay, y todas las opciones para disfrutar, este lugar es maravilloso”, afirmó.

Y admitió que pudo a través de los años demostrar que se podía hacer algo más buscando la posibilidad de estudiar, y regresando al pueblo. “Yo pude cambiar la historia de mi familia. Evolucionar como familia está bueno”, concluyó.

Sendero a Cascada Las Cataratas, una experiencia imperdible