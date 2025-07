Realizarán una marcha para pedir justicia por Alison Calfunao

Alison Calfunao.jpg

Desde el 9 de junio en que Alison ingresó al quirófano de la Clínica San Lucas, la familia no volvió a tener ningún tipo de comunicación institucional por parte del centro médico.

“Nada. Ningún llamado, ningún mensaje, ninguna explicación. Solo el médico que me dijo: ‘Yo hice lo que tenía que hacer, le paso con el anestesista’. Desde entonces, silencio total. Pero nosotros ahora estamos enfocados en Alison, en que se recupere. Después llegará el momento de buscar justicia”, afirmó Carina, su mamá, hace días en comunicación con LMNeuquén.

Respecto al estado de salud de Alison, el hombre contó que Alison "ya respira bien. Le sacaron todas las mangueras que ella tenía". Explicó que la mujer ya puede desplazarse en silla de ruedas: "ya puede salir a dar vuelta con una silla de ruedas y la verdad que está bien, gracias a Dios".

Además relató que en esta semana la suegra de Alison, madre de su pareja Emiliano, falleció. "La verdad que ese chico las está pasando todas, la verdad que la entereza que tiene es increíble", dijo Ancafil.

El sentido posteo de la mamá de Alison Calfunao

"Hoy, a días de que se cumpla un mes desde que te arrebataron la tranquilidad, desde que una cirugía que debía durar solo unas horas se convirtió en una pesadilla que aún no termina… quiero hablarte con el corazón en la mano", comienza el mensaje de Carina Calfunao.

"Quiero que sepas que me voy a ausentar unos días pero solo serán unos pocos, o porque me aleje, sino porque voy a hacer lo que me dicta el alma de madre: salir a gritar fuerte por vos , por tu dolor, por tu cuerpo herido, por la vida que te cambiaron para siempre", escribió Carina en la publicación, con el fin de convocar a la movilización.

"No serán días fáciles, pero lo haré con la frente en alto y con tu nombre latiendo en cada paso que dé. Porque te lo prometí, hija. Porque desde ese primer día, cuando te vi entre tubos, sin poder hablarme, supe que mi lucha recién empezaba. Y hoy, llegó el momento", expresó la mujer.

Respecto al acompañamiento de los vecinos del barrio dijo que su "querido barrio Unión de Mayo" los ha "acompañado y respaldado desde el primer día".

"No voy a parar hasta que cada responsable pague por lo que te hicieron. Porque no fue un error, fue una cadena de irresponsabilidades que destruyó tu cuerpo, tus sueños, tu vida. Fue negligencia. Fue abandono. Fue crueldad", reclamó Carina.

"Vamos a marchar por vos. Porque no estás sola. Porque tu dolor es el de todos. Porque TODOS SOMOS ALISON. Y porque mientras yo respire, hija, nadie va a borrar tu verdad", cierra la publicación.

La denuncia por mala praxis de la familia de Alison Cafunao

Según el Ministerio Público Fiscal, ya hay una denuncia por mala praxis ingresada en fiscalía. Informaron que fue Emiliano, el marido de Alison, quien radicó la denuncia el 23 de junio.

Indicaron que se pidieron historias clínicas a los sanatorios San Agustín y San Lucas, donde fue internada. Los centros de salud enviaron dichos registros. También afirmaron que se va a pedir el informe clínico al hospital Italiano.

Desde fiscalía evalúan el pedido de un perito a la Corte Suprema de Justicia de Nación para poder hacer un análisis de la situación clínica.