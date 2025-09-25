Tránsito complicado en Vaca Muerta: asamblea de petroleros afecta a las rutas

Desde la Dirección de Seguridad Interior de Añelo preparan un importante operativo sobre la ruta 7 y 8.

Las rutas de Vaca Muerta estarán complicadas a partir de las 9.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa convocó a una asamblea general informativa para este jueves 25 de septiembre a las 10 de la mañana. Desde Añelo esperan un importante flujo de tránsito en las rutas de Vaca Muerta.

Se realizará en el camping de petroleros privados, ubicado sobre la ruta provincial 17, en el kilómetro 175, cerca de la ciudad petrolera.

El Coordinador Operativo de la Dirección de Seguridad Interior Añelo, comisario inspector Julio Muñoz, dijo en diálogo con Radio 7 que están montando un operativo "de grandes dimensiones" por el importante éxodo de vehículos que puede implicar un evento de estas características.

asamblea petroleros

"El tema del tránsito es lo que más nos preocupa cuando se realizan estas asambleas así. Estamos disponiendo de gran cantidad de personal a los fines de que no nos sucedan estos siniestros", afirmó Muñoz

Respecto a la hora que estiman que el tránsito esté más complicado, Muñoz expresó: "acá en la ciudad de Añelo se va a complicar a partir de las 9, aproximadamente, cuando empiecen a llegar a la convocatoria de la de la asamblea que va a iniciar a las 10".

El comisario inspector recordó que "están montados los operativos que se vienen realizando con el personal del Sien, con las ambulancias, el puesto que está a mitad a a ubicado ahí a 14 km y en medio del cruce de de las rutas 7 y 8".

Respecto al objetivo de la asamblea informativa, el secretario general Marcelo Rucci dijo en una entrevista con el programa Baja La Data del streaming LMPlay: "es muy grande el abanico de la actividad y la gente va a escuchar como está y, sobre todo, a buscar tranquilidad".

Choque frontal en ruta 7: una camioneta petrolera fue impactada por un borracho al volante

La declaración de Muñoz ocurrió en el contexto de un accidente ocurrido en Tratayen. Los protagonistas fueron un hombre de 46 años que conducía una Fiat Strada alcoholizado y un joven de 23 años que se movilizaba en una Ford Ranger, perteneciente a una empresa de servicios petroleros.

filas tratayen añelo choque fatal

Muñoz, en diálogo con LMNeuquén, confirmó que el accidente ocurrió entre dos vehículos que circulaban alrededor de las 6:20 de la mañana. "La Strada circulaba hacia El Chañar, la Ford a esta ciudad (Añelo)", informó.

Además, destacó que no hay personas heridas de gravedad: "el conductor de la Strada fue trasladado al nosocomio local de manera preventiva, no se registran lesiones de carácter grave".

Al respecto de la dinámica, indicó que por circunstancias que se desconocen y faltan establecer, el choque se originó cuando el conductor de la Strada invadió el carril contrario, perdió el control e impactó de frente a la Pick Up.

En el siniestro tuvo intervención los Bomberos Voluntarios en colaboración con el personal de la Comisaría 10. El joven petrolero estaría fuera de peligro.

En tanto, personal del hospital local trasladaron de forma preventiva al conductor y realizaron el test de alcoholemia. "El test de alcoholemia al conductor de la Strada, dio positivo, marcó 1,81 g/ml de alcohol en sangre".