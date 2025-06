Uber, Cabify, Didi y Taxi Go: qué dijo Mariano Gaido sobre la ordenanza que legaliza las apps de transporte

De recorrida por la calle Soldi y algunas obras vinculadas a la Autovía Norte en el sector, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, respaldó la decisión del Concejo Deliberante. Aunque polémica por la reacción de los taxistas que se oponen a la legalización de otras aplicaciones para viajar por la ciudad, el jefe comunal no vetará la ordenanza recientemente aprobada que habilita Uber, Cabify, Didi y Taxi Go.

"Soy intendente, siempre he acompañado las decisiones del Concejo, ustedes lo saben muy bien", expresó Gaido ante la prensa. Y agregó: "Desde 2019, cuando asumí la intendencia, no he vetado una sola ordenanza . Esa ha sido una conducta que tiene que ver con el respeto a las instituciones y a las opiniones que se llevan adelante en el Concejo Deliberante".

"Creo que la ordenanza aprobada está muy bien. Se va a instrumentar rápidamente, como todas las que hemos aprobado a partir del trabajo del Concejo", sostuvo Gaido.

La nueva reglamentación incluirá requisitos como la inscripción de los conductores, el pago de impuestos correspondientes y la identificación adecuada de los vehículos, en línea con las exigencias que ya cumplen los servicios públicos en la ciudad. “En la reglamentación lo que vamos a poner en claro es que tienen que estar identificados, pagar los impuestos y cumplir con las condiciones que se exigen en Neuquén para los servicios públicos", precisó el intendente. en declaraciones a Canal 7.

SFP Apueban Apps de uber taxis concejo Deliberante (7).JPG reclamo taxistas contra Sebastián Fariña Petersen

Los taxistas se pueden sumar

Además, Gaido destacó que la normativa contempla la posibilidad de que los actuales titulares de licencias de taxis puedan sumarse a estas plataformas digitales, lo cual abriría un nuevo escenario para el sector del transporte urbano.

"Es una modernización que reglamenta de manera eficiente la inscripción en la licencia y también la posibilidad de que quienes tienen licencia de taxi se sumen a estas plataformas", explicó.

Con esta postura, el intendente se mantiene firme en su decisión de no vetar ninguna ordenanza aprobada por el órgano legislativo local. "He sido el único intendente de la historia de Neuquén que no ha vetado una sola ordenanza, y eso tiene que ver con entender que lo que se plantea en el ámbito legislativo, más allá de que a veces provenga de otros sectores políticos, es muy importante respetarlo y ponerlo en funcionamiento", afirmó.

SFP Apueban Apps de uber taxis concejo Deliberante (6).JPG reclamo taxistas contra Sebastián Fariña Petersen

La implementación de Uber y otras aplicaciones en Neuquén se da en un contexto nacional de debates similares en distintas ciudades del país, con posturas divididas sobre su legalidad, el impacto en el trabajo de taxistas y la calidad del servicio. En este caso, el municipio neuquino apuesta a una regulación que combine innovación tecnológica con control institucional.

La reacción de algunos taxistas

La aprobación de la ordenanza tuvo lugar el viernes, en medio de aprietes, insultos, expresiones racistas, amenazas y piedrazos de taxistas hacia concejales.

Así, con violencia, algunos le declararon la guerra al Deliberante tras enterarse de que el poder legislativo abría el juego para que Uber, Cabify, Didi y Taxi Go puedan funcionar en la ciudad, dentro de un marco de legalidad.

taxistas en guerra por uber

Los más beligerantes no dejaron salir a los concejales, quienes optaron por retirarse por el portón que mira a la Universidad Nacional del Comahue. Al darse cuenta, los taxistas comenzaron a arrojarles piedras.

La bronca sumó otro capítulo con una denuncia penal que realizó la concejal Cintia Meriño, de Fuerza Libertaria, contra el dueño de Taxi Avenida, Alejandro Cavallotti.

Antes de que saliera la ordenanza, el taxista la convocó a una reunión informar en un café de la zona, y la amenazó: "Los voy a hacer mierda a todos". Hay un audio que se incorporó como elemento probatorio a la denuncia realizada ante el Ministerio Público Fiscal y una ampliación posterior.

"Siempre tuve una buena relación con él. Lo conozco del ámbito político, Fuerza Libertaria. En un momento dejó de participar en el Deliberante, pero la relación siguió. Hubo comunicación", recordó la concejala, en diálogo con LMNeuquén.

Taxistas no permitieron salir del Deliberante a concejales que aprobaron UBER en Neuquén

En ese marco de cordialidad, Cavallotti le pidió hablar en otro ámbito. "Yo accedí; y en la reunión me amenazó. Dijo que no me meta, porque iba a ir contra todos; que piense en mis hijos cuando vote en la sesión", expresó Meriño.

Después también recordó que le dijo que "los próximos 10 años de su vida los iba a dedicar a hacernos mierda". Agregó que Cavallotti pasaba del llanto a la risa de forma constante. "No está bien. Una persona que te agarra la mano llorando y te da un beso, pero al mismo tiempo te dice que va a prender fuego todo, que sabe las direcciones de todos los concejales y no va a dejar pasar la situación porque se cagaron en su trabajo, no está bien", manifestó.

De todo lo que dijo en esa reunión hay un testigo presencial y el audio de la conversación que mantuvieron.