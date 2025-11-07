Abril Romero desapareció hace más de 50 días: una carta y la sospecha que la sacaron del país

La adolescente de 17 años no volvió a tener contacto con su familia desde el 25 de septiembre. La preocupación en su familia crece.

Abril Nilda Romero Miranda, una adolescente de 17 años de General Rodríguez, fue vista por última vez el 18 de septiembre . Aquella mañana dejó una carta breve en la que anunciaba que se iba “con el amor de su vida”. Desde entonces, no hay noticias concretas sobre su paradero. Pero se analiza una preocupante sospecha.

La principal sospecha apunta a su pareja, Cristian Esteban Velazco , un hombre de 32 años con antecedentes por violencia de género.

El último contacto de Abril con su familia fue el 25 de septiembre , cuando llamó a su madre desde un número que, según las pericias, estaba radicado en Tartagal, Salta . “Le dijo a mi ex mujer que no la busquemos más. Mi ex mujer le respondió: ‘tu papá te va a buscar por cielo y tierra’. Y ahí cortaron”, relató Pablo Romero, el padre de la adolescente.

Las antenas de telefonía confirmaron que el teléfono usado pertenecía al cuñado del sospechoso. Desde ese momento, todas las pistas apuntan al norte del país. La hipótesis más temida por la familia es que Velazco haya cruzado ilegalmente la frontera hacia Bolivia con la joven, como ya habría hecho años atrás con otra expareja menor de edad.

“Tengo miedo de que se borre. Ponele que está en Bolivia, ¿Cómo la encuentro?”, se pregunta el padre, que no deja de insistir ante los medios y las autoridades.

Antecedentes y denuncias

Los padres de Abril habían permitido, con condiciones, que su hija conviviera con Velazco en un departamento cercano a su casa. Pero todo se deterioró rápidamente. “La golpeó, hicimos la denuncia. Ella quería terminar la relación, estaba cansada. A los pocos días, él le insistió y ella aflojó. Después se enojó porque hicimos la denuncia”, contó el padre.

Velazco tiene causas por rebeldía y denuncias por violencia de género. Según fuentes judiciales, ya había una causa elevada a juicio que nunca se concretó porque el acusado no se presentó ante la Justicia.

La familia de Cristian asegura no tener información sobre su paradero, pero los Romero no creen esa versión. “Lo ayudaron, porque la buscaron por todos lados y no puede ser que nadie lo haya visto. Me asusta porque ahora que se hizo viral, sabe que no zafa”, expresó el padre, visiblemente preocupado.

La carta que Abril dejó antes de irse fue breve y desconcertante. Solo decía que se marchaba “con el amor de su vida”. Para su familia, fue redactada bajo presión. “Creo que fue manipulada. Mi hija no salía de su casa, iba al colegio, a ver amigas, a cumpleaños. Pero no salía. Él tiene 32 años, pero cuando empezó con ella dijo que tenía 22”, agregó su padre.

Una búsqueda sin descanso

La causa por la desaparición de Abril está en manos de la fiscalía de General Rodríguez e involucra allanamientos en distintas provincias del norte argentino. También se tomaron declaraciones a familiares del sospechoso en Salta y se activaron pedidos de colaboración internacional ante la posibilidad de que la adolescente haya sido trasladada a Bolivia.

El Ministerio de Seguridad mantiene activa una alerta amarilla a nivel nacional, mientras trabajan en conjunto el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Sifebu) y la organización Missing Children. Las hipótesis van desde una fuga consentida hasta una privación ilegal de la libertad.

A más de un mes y medio de su desaparición, no hay rastros concretos de Abril. Su familia sigue pidiendo ayuda a la comunidad y a las autoridades. “Solo quiero saber que está viva”, repite su padre, aferrado a la esperanza de volver a abrazarla.