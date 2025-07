Así fue el violento robo al suegro de Nahuel Molina: más de 15 disparos y una brutal amenaza

"Me decían que, si no les daba plata, iban a matar a uno de mis hijos", contó en diálogo con C5N. Según explicó, lograron entrar cortando la reja de la vivienda con una tijera hidráulica: " Me pusieron un revolver en cabeza y atrás entraron tres más".

Robo al suegro de Nahuel Molina

"Me hablaron bien y me dijeron que no iba a pasar nada. Les manifestaba que plata no tenía y ahí empezó el mecanismo de tortura. Me pegaban con una barreta, me decía que sino iban a matar a uno de mis hijos adelante mío. Realmente no tenía plata, les había abierto la caja fuerte", detalló con el móvil del medio este jueves.

El operativo para dar con los delincuentes comenzó cuando el personal de la DDI Morón llegó hasta Lanús luego de detectar -a través de las cámaras municipales- la circulación de un vehículo bajo investigación en el marco de un caso de robo agravado.

El escape de los delincuentes de la escena del robo

Según comentó Occhiuzzi, los ladrones reciben una alerta de parte de una mujer que estaba conectada a un Handy desde afuera y comenzaron a escapar, pero como había policías afuera, volvieron a ingresar con el fin de poder escaparse por atrás.

"Cuando se volvieron a meter fue en el momento que más pánico tuve porque pensé que iban a creer que yo llamé a la Policía. Lo que querían era salir por el fondo, en ese momento les abrí y ahí me demoré porque me costaba abrir", explicó.

suegro nahuel molina

Luego, los delincuentes le pidieron que abra el portón del fondo, pero la apertura tenía un candado. "Yo demoraba y en ese momento uno me gatilló en la cabeza. Me decía: 'Te mato, te mato'".

"Empezaron a gritar que había que salir. Y cuando salieron se empezaron a tirotear con la policía. Hubo más de 15 tiros", relató el suegro del jugador de fútbol.

"En ese momento fue lo peor, porque uno escapó y lo agarraron. Yo quise cerrar la puerta, pero otros tres se volvieron a meter. Pensé que me mataban, tenía un pánico terrible", concluyó la víctima.

La policía logró atrapar a tres delincuentes

Al escuchar los disparos, varios delincuentes salieron de la casa e intentaron escapar. Tres fueron detenidos: uno de 23 años con pedido de captura vigente por robo agravado y asociación ilícita; otro de 22, armado con un revólver .357 Magnum, que recibió un disparo en la pierna; y un tercero de 20 años interceptado a pocas cuadras. El resto logró huir.

Durante el operativo, la Policía secuestró armas de fuego, guantes de látex, herramientas para forzar cerraduras, una mochila negra, y “miguelitos” metálicos dentro del auto abandonado por la banda. También se recuperó una pistola 9 mm descartada en el patio de una vivienda vecina.

elementos robo

La causa está en manos de la fiscal María Alejandra Bonini, de la UFI descentralizada de Ituzaingó.