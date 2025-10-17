Balearon la camioneta donde viajaba Juan Manuel Urtubey en plena campaña electoral

El exgobernador de Salta iba junto a su secretario cuando sufrieron el ataque en la ruta. Qué dice la grave denuncia.

Momentos de tensión vivió este jueves por la tarde Juan Manuel Urtubey , exgobernador y candidato a senador en Salta , cuando su camioneta fue baleada mientras circulaba por la Ruta Provincial N°5 mientras viajaba desde la localidad de Orán hacia General Pizarro.

La bala impactó en la ventana trasera izquierda y provocó la ruptura del vidrio del vehículo. En la camioneta también viajaban Joaquín Guzmán , Arnaldo López y el propio exgobernador. Guzmán se encontraba sentado justamente del lado del impacto , pero ninguno de los ocupantes resultó herido.

La denuncia que realizó el candidato de Fuerza Patria fue caratulada como "Daños" , con intervención de la Fiscalía Penal de San Lorenzo , que ahora deberá determinar las circunstancias del ataque e identificar a los autores. García Bes precisó en el acta que el daño fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y aclaró que "no se trató de un simple proyectil".

denuncia urtubey ataque

En la denuncia, se aclara que el impacto fue ocasionado por un disparo de arma de fuego y se remarca que "no se trató de un simple proyectil".

Tras la denuncia radicada en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, la Fiscalía dispuso una averiguación preliminar y se pidió al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) la realizaron de las pericias técnicas. Según los datos obtenidos, los análisis fueron completados durante la noche del jueves y buscan determinar si el daño fue producido por un arma de fuego y establecer la trayectoria del posible proyectil.

Este tipo de ataques ponen en riesgo la "convivencia democrática"

A través de un comunicado, el frente Primero la Patria, que lleva a Urtubey como cabeza de lista, calificó como "gravísimo" el ataque y exige al gobernador Gustavo Sáenz el esclarecimiento urgente del hecho.

"Sucesos de estas características ponen en riesgo no solo la integridad física de las personas sino la misma convivencia democrática", indicaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patriaprimerook/status/1978991858182160704&partner=&hide_thread=false COMUNICADO pic.twitter.com/DzEruB6z5d — Primero la Patria (@patriaprimerook) October 17, 2025

Hasta el momento no se identificaron sospechosos ni existen hipótesis firmes sobre el origen del hecho. Desde el espacio político de Urtubey consideraron el incidente "llamativo por ocurrir en plena campaña electoral", aunque no descartaron la posibilidad de que se haya tratado de cazadores furtivos en la zona.

"Es dramática la situación"

El candidato mantuvo su campaña activa hasta el día anterior del hecho, cuando brindó una entrevista a Pablo Duggan por Radio 10. Durante esa conversación, el dirigente cuestionó las políticas del Gobierno nacional y las consecuencias que habrían tenido para la sociedad salteña.

camioneta urtubey

"El Estado ausente en un lugar que queda a 1800-1900 km de Buenos Aires se nota mucho porque no tenés rutas en buen estado, es dramática la situación de los remedios en los hospitales del interior, se empiezan a cobrar", expresó el ex gobernador.

Por este motivo, remarcó que "la gente está reaccionado y está pidiendo parar con el ajuste, que paremos con esto, que realmente se parece a un tormento cada vez peor".

Antecedentes

Este no es el único episodio de violencia política registrado en las últimas horas en aquella provincia del norte. Este jueves, la diputada provincial María del Socorro Villamayor fue agredida física y verbalmente en la puerta de la Cámara de Diputados por un hombre que vestía una remera identificada con La Libertad Avanza.

"Esto es algo que nunca viví en mi vida", expresó Villamayor visiblemente conmocionada tras el hecho a medios locales. Testigos indicaron que, luego del ataque, el agresor intentó escapar, pero fue reducido y detenido por efectivos de la Policía de Salta, quienes lo trasladaron fuera del edificio.