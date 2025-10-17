Mató a su jefe, lo enterró en el patio de su casa y se hizo pasar por él: cómo lo descubrieron

El cadáver del empresario llevaba varias semanas en el patio de la vivienda. Un joven llevó a cabo un plan macabro, pero fue descubierto.

El crimen conmocionó a Santa Teresita, una ciudad tranquila de la Costa Atlántica que amaneció rodeada de patrulleros y peritos forenses.

Hay gran conmoción por el hallazgo del cuerpo de Aarón González , un empresario dedicado a la producción de pastas. Su cadáver fue encontrado enterrado en el fondo de la vivienda de uno de sus empleados , luego de que un amigo alertara a las autoridades por su desaparición.

El denunciante, Daniel Di Menna , se presentó el 14 de octubre ante la policía tras recibir mensajes de WhatsApp desde el teléfono de González que le resultaron extraños. En esos textos, el supuesto González le pedía dinero prestado , pero evitaba responder llamadas o enviar audios. Cuando su amigo le preguntó por qué no se comunicaba con normalidad, recibió una explicación poco creíble: que tenía el celular roto y que se encontraba de vacaciones en Brasil .

Las dudas crecieron cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó información a Migraciones y se confirmó que González nunca había salido del país durante este año. A partir de ese dato, la investigación tomó otro rumbo y las sospechas comenzaron a centrarse en un hombre de su entorno laboral.

El empleado bajo la lupa

El principal sospechoso resultó ser Maximiliano Sosa, un trabajador de la fábrica que mantenía contacto habitual con González. Entre los mensajes analizados por los investigadores, el falso interlocutor le aseguraba a Di Menna que había dejado al empleado a cargo del negocio, de la casa y de los autos del empresario.

santa teresita2 Agentes de la DDI de Dolores trabajaron en el domicilio de Santa Teresita donde fue hallado el cuerpo del empresario, enterrado a más de un metro de profundidad.

Con esas pistas, la DDI de Dolores avanzó sobre el domicilio de Sosa y ordenó un allanamiento. En el lugar se encontraba el hombre junto a su esposa, quienes admitieron que González estaba muerto. De inmediato, personal policial y Defensa Civil comenzaron a revisar el patio trasero con la ayuda de perros adiestrados.

A un metro y medio de profundidad, los agentes hallaron el cuerpo del empresario, enterrado con signos de haber permanecido allí varias semanas. La escena fue preservada mientras se realizaban las pericias correspondientes.

El caso judicial y la hipótesis del móvil

Tras el hallazgo, Sosa fue detenido y trasladado a la comisaría de Santa Teresita. Su pareja fue citada a declarar como testigo. La fiscalía ordenó la autopsia del cuerpo para este 17 de octubre, en la Morgue Judicial Pavón, con el objetivo de determinar la causa de muerte y el momento exacto del crimen.

Durante la investigación también se recuperó el auto de la víctima, un Volkswagen Vento, que se encontraba en manos de un vecino que lo había comprado semanas antes. Esa transacción refuerza la hipótesis de que el asesinato fue motivado por codicia y robo, ya que el sospechoso habría intentado apropiarse de los bienes de su empleador tras matarlo.

santa teresita

La causa fue caratulada, por el momento, como “Robo agravado por codicia y homicidio”, mientras se aguardan los resultados forenses y la reconstrucción de los hechos.

El crimen de Aarón González conmocionó a toda la comunidad costera, donde era conocido por su emprendimiento familiar y por su trato cercano con los vecinos. La investigación busca ahora determinar cuándo y cómo fue asesinado, y si hubo otras personas involucradas en el intento de encubrir el crimen.

“Nunca pensamos que algo así podía pasar acá”, dijo un comerciante de la zona. El silencio de más de un mes terminó revelando una historia de engaños, dinero y una muerte que sacudió a Santa Teresita.