Bancos buscan empleados con sueldos de casi $2 millones: cuáles con las vacantes y cómo postularse

Se ofrecen diferentes modalidades de trabajo en distintas provincias argentinas. Qué requisitos se deben cumplir para postularse.

La actualización salarial y las oportunidades laborales reflejan cómo los bancos buscan atraer talento en distintas provincias y modalidades de trabajo.

Durante septiembre, distintos bancos del país abren nuevas convocatorias laborales en varias provincias, con modalidades presenciales, híbridas y de pasantías en distintas partes del país. Cuáles son los requisitos y cómo postularse.

Las oportunidades abarcan un amplio espectro: pasantías para estudiantes, atención al cliente, telemarketing, análisis de datos, auditoría, business intelligence, prevención de riesgos y crédito, desarrollo tecnológico (full stack, Java, Salesforce, automatización), ingeniería de procesos, banca corporativa, diseño organizacional, customer experience y cargos de liderazgo en sucursales.

El BBVA, ICBC y Banco Hipotecario encabezan la lista de instituciones que buscan incorporar tanto perfiles iniciales como profesionales con experiencia en áreas financieras y tecnológicas.

Cuáles son las vacantes y modalidades de trabajo

-En el caso de BBVA, se ofrecen posiciones en distintas provincias con opciones presenciales y esquemas híbridos.

Bancos de todo el país abren nuevas vacantes para profesionales y pasantes en áreas como tecnología, atención al cliente y análisis de datos.

Pasantía en Mendoza (presencial).

Pasantía en Zona Sur de Buenos Aires y alrededores (presencial).

Profesional de CRM y Automatización con Salesforce Marketing Cloud (Buenos Aires, híbrido).

Tax Data Analyst temporal por seis meses (Buenos Aires, híbrido).

Data Scientist de Riesgo de Crédito (Buenos Aires, híbrido).

Business Technical Analyst Sr (Buenos Aires, híbrido).

Senior Fullstack Developer (Buenos Aires, híbrido).

Desarrollador Full Stack Senior (Buenos Aires, híbrido).

Ingeniero de Procesos Semi Senior (Buenos Aires, híbrido).

Pasantías en Córdoba, Neuquén, Rosario (Santa Fe) y San Juan (todas presenciales).

Estas vacantes permiten la incorporación tanto de pasantes como de perfiles profesionales vinculados al análisis de datos, la ingeniería de procesos y el desarrollo tecnológico.

-El ICBC mantiene búsquedas en su sede central y en el interior del país. Entre ellas figuran:

Auditor/a Senior (Buenos Aires y alrededores, híbrido).

Oficial Pyme en Córdoba (presencial).

Analista Senior de Diseño Organizacional (Buenos Aires y alrededores, híbrido).

Business Analyst eventual (Buenos Aires y alrededores, híbrido).

Analista de Business Intelligence (Buenos Aires y alrededores, híbrido).

-El Banco Hipotecario ofrece una amplia variedad de puestos en distintas provincias y modalidades. Algunas de las posiciones disponibles son:

Operador Telemarketer en turno tarde (Buenos Aires, híbrido).

Oficial Empresas en Río Gallegos (presencial).

Oficiales de Negocios NyPS en Mendoza, Santa Rosa y Neuquén (presenciales).

Oficial Empresas en Ushuaia (presencial).

Oficial Empresas en Luján, Buenos Aires (presencial).

Oficial Polivalente en Morón (presencial).

Oficial de Negocios Polivalente Jr. en San Justo (presencial).

Analista Semi Senior de Customer Insight (Buenos Aires, híbrido).

Oficial de Negocios eventual en San Miguel (presencial).

Oficial Renta Alta en Ushuaia (presencial).

Jefe de Customer Experience (Buenos Aires, híbrido).

Gerente de Sucursal en Corrientes (presencial).

Desarrolladores Java Jr. y Sr. (Buenos Aires, híbrido).

Quienes quieran postularse deben actualizar su currículum y perfil profesional, ingresar a los portales oficiales de los bancos, seleccionar la vacante correspondiente, enviar la documentación requerida y esperar el contacto del área de Recursos Humanos.

Sueldos y paritarias actualizadas

El sindicato de trabajadores bancarios confirmó la actualización salarial luego de conocerse el dato de inflación de agosto de 2025. La paritaria del sector se rige de enero a diciembre y ajusta los salarios mensualmente según el IPC del mes previo, lo que permite mantener el poder adquisitivo de los empleados.



Según la escala salarial más reciente difundida por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, el salario inicial más participación en Ganancias (ROE) quedó en $1.930.971,08. Además, se aplicará un aumento del 19,5% sobre los sueldos de diciembre de 2024, acumulado en los primeros ocho meses del año, incluyendo remuneraciones brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, así como adicionales convencionales y no convencionales.

Palazzo fue reelecto al frente del sindicato con la Lista 1 Celeste y Blanca, obteniendo más del 92% de los votos de quienes participaron. En su mensaje destacó: “Construir unidad fue nuestra consigna y es una enorme responsabilidad haber sido elegido nuevamente para liderar a los bancarios y bancarias en estos tiempos difíciles”.

El sector bancario no solo apuesta por posiciones tradicionales de atención al cliente y finanzas, sino que también impulsa la incorporación de desarrolladores, analistas de datos y especialistas en automatización. Las pasantías permiten a los jóvenes formarse en entornos reales de trabajo y acceder a oportunidades de crecimiento dentro de instituciones con presencia nacional e internacional.