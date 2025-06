Córdoba: se conocerá la condena a la enfermera acusada de matar a 5 bebés en el Neonatal

juicio neonatal.png

En esta nueva jornada, se espera que la ex vicedirectora del nosocomio Claudia Ringelheim, imputada por omisión de los deberes de funcionaria pública, pronuncie sus últimas palabras.

Acto seguido, los ocho integrantes del jurado deliberarán del futuro de la enfermera que se encuentra alojada en el penal de Bouwer. Este juicio comenzó el pasado 6 de enero, tres años después del crimen que conmocionó a todo el país.

Los casos que dieron inicio al juicio contra la enfermera

Pese a que hubieron varios casos de bebés fallecidos, un hecho que ocurrió en la madrugada del 6 de junio del 2022 fue clave para que se realice el juicio. Hubo cuatro casos, de los cuales dos fallecieron: Melody, la hija de Brisa Molina, y Angelina, la hija de Yoselín Rojas.

Angeline fue la primera bebé a la que le realizaron una autopsia, y allí surgió el indicio del exceso de potasio. Melody, la hija de Ludmila Torres, fue una de las sobrevivientes (que sigue medicada y con secuelas) y Pilar, la hija de María Martín, la última protagonista de esta historia de terror: se salvó porque las médicas se dieron cuenta que le habían inyectado algo, presumieron que era potasio y pudieron tratarla rápidamente.

juicio bebes neonatal cordoba

Según relataron varias madres en el juicio, cuando comenzaron a ver a Brenda Agüero en los medios, se dieron cuenta de que era quien las había atendido luego del parto.

Durante su declaración en el juicio, Agüero negó todos los cargos y volvió a decir que es inocente. "Soy muy consciente de lo que me acusan, pero yo no fui. Llevo tres años detenida, lo digo y no lo puedo creer, todo este tiempo por algo que no cometí", dijo ante el tribunal.

Las penas que solicitó la Fiscalía