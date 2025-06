Puerta a puerta: recibían encomiendas de marihuana de Córdoba para hacer delivery en Trelew

El colectivo había pasado por Córdoba después de partir desde Jujuy, e iba rumbo a Río Gallegos.

El personal de Gendarmería inspeccionó con un escáner todos los paquetes y de este modo dio con el envío, que estaba embalado en una conservadora de telgopor dentro de una caja de cartón.

Detenciones por delivery de droga en una casa de Trelew.jpg Detenciones por delivery de droga en una casa de Trelew.

El nombre que figuraba como remitente era Jorge Damián Ordoñez, y el destinatario, Diego Ramos.

Dejaron seguir el paquete hasta Trelew

La estrategia inicial de los investigadores fue dejar que el paquete llegara a la terminal de Trelew para esperar allí a quien fuera a buscarlo y proceder con su detención.

Sin embargo, con el ómnibus ya arribado a la ciudad chubutense, pudieron comprobar que la entrega estaba pautada directamente a domicilio, puerta a puerta.

En el anochecer de ese mismo día, la encomienda fue entregada en un domicilio de la calle Cacique Nahuelpan al 1600, en el barrio trelewense de Santa Catalina.

Quien la recibió fue Ramos, al que la Policía detuvo en la vereda junto a la casa, apenas firmó la planilla confirmando la recepción de la encomienda.

Mientras todo esto sucedía, llegó al lugar una mujer que fue identificada como Jennifer Godoy. Era la pareja, o expareja, de Ramos y también estaba domiciliada en el inmueble de la calle Nahuelpán.

En el domicilio, los efectivos policiales secuestraron, además de la encomienda, 12 teléfonos celulares, una notebook, tablets, porros, envoltorios de náilon con marihuana, y un disco rígido portátil, entre otros elementos.

Ella borró el WhatsApp pero él no

El secuestro del teléfono de Ramos permitió reconstruir conversaciones por chats de WhatsApp que el aprehendido había mantenido con Godoy.

En la sucesión de mensajes se podía leer: “Necesito recibir una encomienda del cuñado de Edu, me dan una moneda pero necesito que me ayudes y te da una moneda a vos”. “Necesitamos un DNI y yo doy la dire de casa”. “Y vas a tener que estar”. “O sea, te vas a tener que quedar así la recibís”. “Podés ir a quedarte en la casa hoy”. “Voy borrando mensajes”. Todos estos mensajes le habrían sido enviados por Godoy, que era quien coordinaba la operación en Trelew.

De acuerdo con lo que se pudo establecer en la pesquisa, era la mujer la que estaba al tanto de la encomienda con la droga y fue ella quien persuadió a Ramos para que participara en el operativo ilícito a cambio de dinero.

El “voy borrando mensajes” que apareció en el WhatsApp de Ramos no es para nada antojadizo. Por el contrario, Godoy le dijo a Ramos que a diario borraba todos los mensajes y, de hecho, en su celular no se halló ninguno, al contrario de lo que sí fue detectado en el teléfono de su expareja.