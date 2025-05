Juicio por la muerte de bebés en el Neonatal de Córdoba: pidieron prisión perpetua para la enfermera

image.png

En relación a la enfermera Agüero, la fiscal Ballestrini expuso toda la evidencia reunida durante este juicio neonatal: "Brenda Agüero es una asesina serial", indicó de forma tajante. Según explicó, la acusada actuó con "certeza homicida", guiada por un perfil narcisista y psicopático, y con el objetivo de obtener reconocimiento dentro del servicio de Neonatología. "El móvil es tan mezquino como eso: el deseo de ser admirada por salvar vidas", sostuvo la fiscal.

De acuerdo al cronograma que maneja el tribunal, el lunes próximo será el turno de las querellas, que también expondrán sus argumentos ante los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, junto al jurado popular.

Sobre el caso que llevó a la muerte de los bebés

La enfermera Agüero está detenida en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto de 2022. Los casos ocurrieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de ese año. Recién el 4 de julio se presentó la denuncia judicial, pese a que decenas de personas ya sabían de la seguidilla de muertes y descompensaciones.

Durante su declaración en el juicio, Agüero negó todos los cargos y volvió a decir que es inocente. "Soy muy consciente de lo que me acusan, pero yo no fui. Llevo tres años detenida, lo digo y no lo puedo creer, todo este tiempo por algo que no cometí", dijo ante el tribunal.

Embed - El fiscal pidió perpetua para Brenda Agüero y penas más leves para Cardozo y Asís

Las penas solicitas por la fiscalía

"Para los funcionarios, pidió condenas para todos y dividió en tres las responsabilidades: primero, solicitó penas leves y de ejecución condicional o redimibles con multas para las médicas de menor rango del hospital; en segundo término, penas de cuatro años para directivos del hospital y para la jefa de neonatología, y, en un tercer nivel, penas de tres años y ejecución condicional a los exfuncionarios del Ministerio de Salud", indicó La Voz.