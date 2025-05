Causa Bocahue: la Municipalidad de Neuquén quiere todas las riberas libres para el avance del Paseo Costero

Juan Hurtado, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Neuquén, explicó que el Ejecutivo local había iniciado conversaciones con la comisión directiva del barrio para solicitarles que corran los cercos y permitan el avance de un camino ribereño, similar al Paseo Costero del Río Neuquén que se desarrolló a pocos metros, a la vera del Rincón Club de Campo. Sin embargo, no pudieron llegar a un acuerdo . "Fueron todas reuniones infructuosas", aclaró.

bocahue satelital.jpg

A lo largo del proceso judicial, la comisión directiva del barrio Bocahue cambió, pero los vecinos se mantuvieron firmes en su postura: consideraron que sus propiedades llegaban hasta la costa del río, por lo que apelaron a distintos recursos judiciales para dilatar el proceso y evitar el avance de la Municipalidad en su proyecto de conectar el Paseo Costero del río Neuquén con el mirador doble del Parque Este.

"Empezaron medidas dilatorias que están previstas y son legales, pero fueron a los fines de dilatar", dijo Hurtado. Así, el proceso se extendió por más de un año, ya que la comisión directiva del barrio recusó sin causa a la jueza Gómez y pidió el traslado de la causa al juez Pusterla, un pedido que fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia. "Ahí plantearon excepciones de incompetencia, porque consideraron que la Municipalidad no tenía la facultad de iniciar la acción porque no es titular de los terrenos, y que el planteo correspondía al fuero civil y no al contencioso administrativo", agregó.

Bocahue- Paseo costero (1).JPG Maria Isabel sanchez

No obstante, el juez Pusterla rechazó las excepciones y, esta semana, el TSJ rechazó las apelaciones que hicieron desde Bocahue ante la decisión del magistrado. "Con esto, se agotaron todas las instancias dilatorias y esperamos que en el transcurso de este año la Justicia nos habilite a avanzar con el proyecto ejecutivo", aclaró el secretario municipal.

"Debería ser una resolución rápida porque no hay tantas pruebas para resolver, no necesita testigos, es algo más técnico de derecho y esperamos que la Justicia ahora pueda acelerar esos plazos", expresó.

Los casos de otros barrios privados sobre la costa del río

Hurtado aclaró que el avance del Paseo Costero no afectó solamente al barrio Bocahue. Uno de los casos más recordados fue el del Rincón Club de Campo, que se puso en agenda cuando el entonces concejal Francisco Baggio cortó los alambrados por su cuenta para exigir el libre acceso a las costas del río Neuquén. Hoy, tras llegar a un acuerdo con los propietarios, todos los vecinos de Neuquén pueden aprovechar el paseo ribereño aledaño a esa urbanización.

"En todos los casos se conversó y se llegó a instancias de diálogo y consenso", dijo el secretario. ¿Cómo se resolvió el avance del Paseo Costero sobre el Rincón Club? Hurtado aclaró que "algunos vecinos consideraban que sus terrenos llegaban hasta el río y otros estaban a favor de la Municipalidad, pero se llegó a un acuerdo que pasó por el Concejo Deliberante, en donde se permitió al barrio comprar 12 mil metros lineales para sumar una calle interna que separa las casas del barrio del Paseo Costero, y ellos también decidieron hacer un alambrado para cerrar el acceso".

Paseo costero- Rio Neuquén (1).JPG Maria Isabel Sanchez

El caso de La Zagala, un barrio privado ubicado a la vera del río Limay, fue diferente. "En ese caso, su título de propiedad sí indicaba que sus tierras llegaban hasta el río", dijo Hurtado y aclaró que la mensura se había realizado con niveles más bajos del Limay. Sin embargo, llegaron a un acuerdo con velocidad. "Acordamos que pusieran un límite para que pudiéramos avanzar con el paseo costero por afuera, sobre las orillas del río", detalló.

La Municipalidad de Neuquén pudo avanzar con los paseos costeros tras realizar acuerdos con barrios privados y clubes, como el Club Independiente. "Avanzamos con todos pero no no hemos logrado avanzar con Bocahue, con distintas comisiones directivas, el posicionamiento de los vecinos es más firme, sobre todo los que tienen su casa mirando a la costa y una vista directa al río".

Qué planes hay para el Paseo Costero en la zona de Bocahue

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, dio detalles del proyecto con el que se podrá avanzar una vez que el gobierno local tenga autorización de la Justicia.

El funcionario aclaró que la adición de más metros del Paseo Costero, en este caso rodeando las costas del río Neuquén, seguirá el patrón de diseño que ya se observa a lo largo de las orillas del río. El proyecto incluye unos 1200 metros de senderos peatonales, bicisendas, iluminación y mobiliario urbano, tal como se puede observar en otras zonas.

Según explicó, el nuevo tramo comenzará donde culmina el Paseo Costero Río Neuquén rodea al Rincón Club de Campo y culminará en la zona de Parque Este. "Va a seguir unos 200 metros río abajo del mirador doble de Parque Este, y así va a estar todo conectado", expresó.

Bocahue- Paseo costero (2).JPG Maria Isabel sanchez

A diferencia de otros sectores costeros, que tienen zonas de playa, estas orillas están elevadas con respecto al curso de agua, por lo que el diseño será distinto al que se puede observar en otros tramos del paseo. Nicola aclaró que en algunos puntos, la bicisenda y la vereda peatonal se harán en niveles diferentes, con uno más elevado que el otro, por lo que la estética va a tener una impronta renovada.

En ese sentido, Hurtado explicó que pudieron constatar que no hay viviendas, quinchos ni piletas edificadas en las zonas públicas a orillas del río, por lo que la única solicitud es la de correr los alambrados. No obstante, y a diferencia del caso del Rincón Club, los vecinos de Bocahue no tienen la posibilidad de sumar metros para anexar una calle interna a partir de las limitaciones del espacio, por lo que algunas casas quedarían muy próximas al área recreativa planeada por la Municipalidad.

"Hay tramos más angostos y otros más anchos, por lo que no va a afectar igual a todas las casas. También hay sectores más cercanos al nivel del río y otros que están elevados", dijo y aclaró que, a diferencia de las autoridades de Rincón Club, los propietarios de Bocahue consideran que sus terrenos llegan hasta el río.

Cómo siguen el avance del Paseo Costero

Si bien el gobierno local ya tiene un proyecto elaborado, con un plazo de ejecución de 8 meses, para construir ese Paseo Costero, todavía deben esperar que la Justicia los habilite. En ese sentido, Hurtado aclaró que esperan una resolución rápida para acceder en el transcurso de este año.

Juan Martin Hurtado.jpg

"Ya agotaron todos los recursos que tenían para dilatar y ahora esperamos la definición de la Justicia", dijo Hurtado, y agregó: "El intendente Mariano Gaido plantea como política el acceso libre a las costas del río en toda la ciudad, a menos que sean inaccesibles por grandes diferencias de altura".

Los retrasos en la apertura del Paseo Costero en Bocahue habían despertado rumores sobre algún tipo de prerrogativas para sus propietarios, ya que entre los vecinos se cuentan algunos funcionarios públicos de la ciudad y la provincia. Sin embargo, la Municipalidad buscó reafirmar su postura a favor del acceso a todas las costas y el desarrollo de paseos recreativos, siempre que sean de circulación segura para los habitantes.