Revés para Bocahue: la Justicia le exige retirar los cercos para que avance el Paseo Costero sobre el Neuquén

Finalmente, y después de más de dos años de proceso, el TSJ rechazó todas las instancias que solicitó el consorcio. "Por eso, en cuestión de semanas o pocos meses, el juez va a ordenar la apertura y vamos a iniciar la obra para continuar el Paseo Costero", aclaró Nicola sobre el proyecto, que podría sumar unos 1200 metros adicionales a los senderos ribereños.

La Municipalidad había firmado un acuerdo con el consorcio en 2020, pero las orillas siguen cercadas.

Pese a los acuerdos firmados en 2020, la negativa del barrio a abrir la zona ribereña generó polémica porque muchos de sus habitantes son funcionarios públicos. Nicola explicó, sin embargo, que la Municipalidad siempre dialogó con las autoridades del consorcio y no con los vecinos. "Nosotros no tenemos intervención en su estatuto o sus decisiones internas", dijo y aclaró que los propietarios de Bocahue "no tienen que ceder terreno, porque las costas del río son públicas. Sólo tienen que sacar los cercos".

El caso trae a la memoria la cruzada que hizo el entonces concejal Francisco Baggio, hoy subsecretario de Medio Ambiente de la Municipalidad, contra el Rincón Club de Campo, otro de los barrios más exclusivos de la capital, que había cercado las orillas del río Neuquén. En 2018, Baggio cortó los alambrados con una pinza para visibilizar la situación y exigir la apertura de la zona ribereña del río Neuquén.

Después de su reclamo, en el que llamó al barrio una "toma VIP", el consorcio finalmente liberó las costas, que son públicas, y permitió a la Municipalidad avanzar con el Paseo Costero del Río Neuquén, que hoy se extiende desde el portal de ingreso de ese barrio privado hasta el Parque Agreste, en la zona del Tercer Puente que une Neuquén y Cipolletti.

Cómo será el Paseo Costero en Bocahue

El funcionario aclaró que la adición de más metros del Paseo Costero, en este caso rodeando las costas del río Neuquén, seguirá el patrón de diseño que ya se observa a lo largo de las orillas del río. El proyecto incluye unos 1200 metros de senderos peatonales, bicisendas, iluminación y mobiliario urbano, tal como se puede observar en otras zonas.

Según explicó, el nuevo tramo comenzará donde culmina el Paseo Costero Río Neuquén rodea al Rincón Club de Campo y culminará en la zona de Parque Este. "Va a seguir unos 200 metros río abajo del mirador doble de Parque Este, y así va a estar todo conectado", expresó.

A diferencia de otros sectores costeros, que tienen zonas de playa, estas orillas están elevadas con respecto al curso de agua, por lo que el diseño será distinto al que se puede observar en otros tramos del paseo. Nicola aclaró que en algunos puntos, la bicisenda y la vereda peatonal se harán en niveles diferentes, con uno más elevado que el otro, por lo que la estética va a tener una impronta renovada.

Mientras esperan por la orden judicial para poder cortar los alambrados, la Municipalidad avanza con otros proyectos, como la extensión del paseo en la zona conocida como Club Independiente. "Son unos 3 mil metros más de Paseo, entre Chocón y Aguado, que tienen la posibilidad de sumar algunos miradores nuevos", dijo el secretario.

Los obstáculos para hacer este Paseo Costero

Además del rechazo del consorcio del barrio Bocahue, uno de los barrios privados más exclusivos de la capital, la Municipalidad también afrontó otro obstáculo para poder avanzar con un paseo costero en ese lugar. A diferencia de otras zonas del río, este sector de la costa tiene una especie de terraplén, por lo que hizo falta avanzar con defensas costeras ordenadas por la Dirección Provincial de Recursos Hídricos.

"Cada vez que se interviene en el río hay que contar con el aval de Recursos Hídricos, porque el río tiene dos márgenes, y cualquier intervención que se hace de un lado puede afectar o repercutir en el otro", afirmó Nicola. De esta manera, explicó que el área provincial solicitó hacer primero defensas costeras para evitar posibles derrumbes con los senderos que se realizarán arriba.

Si bien la Municipalidad de Neuquén dialoga solamente con Recursos Hídricos de la provincia, el secretario aclaró que esta repartición tiene contacto permanente con sus colegas de Río Negro, con el objetivo de coordinar acciones y obras que permitan la convivencia con el río sin generar complicaciones para los vecinos del margen opuesto.

"Queda pendiente una parte de la defensa costera que no hizo Recursos Hídricos y que ya está incluida dentro de nuestro proyecto", dijo el secretario. Aclaró que, por eso, la obra va a demorar entre seis y ocho meses. "Hay que hacer un trabajo de meter camiones con material y hacer los terraplenes, el enrocado", dijo y agregó: "La parte de senderos y mobiliario urbano es lo que se hace más rápido, pero el tiempo de ejecución implica también preparar el suelo".