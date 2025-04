El emotivo regreso de "Negrito" a Neuquén: Hace 8 meses estaba perdido y apareció en Córdoba

Analía, la dueña del felino, recibió un llamado a principio de abril en el que le confirmaban lo inesperado: habían encontrado a su gato. Tras varios meses de búsqueda, de pegar carteles, hacer posteos en redes y recorrer las calles, lo daban por perdido. La mayor sorpresa se la llevaron al enterarse que el animal no estaba en los alrededores de la zona, sino que había recorrido mas de 1.100 kilómetros hasta llegar a la capital cordobesa.

Afortunadamente aun tenía en el collar la placa identificatoria con el teléfono de su dueña. El numero tenía característica neuquina y al marcar escuchó del otro lado la voz conmocionada de Analía.

La publicación de Javier en Facebook. El cordobés encontró a Negrito y no dudó en ayudarlo.

Si bien en un principio Javier decidió llevarlo a su casa, la presencia de sus tres gatos le impedía alojarlo por mucho tiempo. Compartió la historia en un grupo de mascotas perdidas en Facebook y rápidamente se viralizó. Así fue como lograron encontrarle un hogar transitorio en Córdoba hasta que pudieron trasladarlo a su ciudad.

El viaje a Neuquén y el reencuentro con su dueña

Gracias a Mascotramp, una empresa cordobesa que se dedica al traslado de mascotas, finalmente arribó a destino. En Semana Santa llegó el día tan esperado: Negrito y su familia pudieron concretar el encuentro.

Desde un primer momento el animal se mostró feliz de volver a casa. "Está re contento y con mucha hambre”, contó Analía. A través de cariñosos cabezazos les hizo saber lo mucho que la había extrañado.

El paso del tiempo no fue un impedimento para el felino que parece no haber olvidado nada. “Él se acuerda de todo: las puertas, dónde dormía, los sonidos”, expresó su dueña. Si bien al principio se mostraba algo tímido, luego de dormir un par de siestas abrazados recuperó la confianza. No solo a Analía le hacía falta su compañero: los otros gatos que forman parte de la familia, también lo reconocieron rápidamente.

¿Cómo llegó a Córdoba?

"Negrito" salió una noche al patio de su casa, para hacer sus necesidades, y allí fue cuando desapareció. A pesar de los esfuerzos por encontrarlo, desde julio de 2024 no habían tenido ninguna novedad.

Nunca imaginaron que iba a aparecer a tantos kilómetros de distancia. La única explicación que encuentran es que haya buscado calor en el motor de un camión y que de esta forma haya logrado llegar tan lejos. Otra de las hipótesis es que alguien se lo haya llevado.

Su destacable instinto hizo que pudiera sobrevivir todo este tiempo. Increíblemente, poco antes de perderse había sufrido una infección urinaria. Este hecho implicaba que debía seguir una dieta especial y tomar pastillas.

Es imposible saber como llegó a otra provincia, ni cómo sorteó los peligros de la ruta. Tampoco podrán saber como se alimentó durante este tiempo ni si hubo otras familias que lo albergaran antes de Javier. Lo que si es una certeza es que hoy se encuentra a salvo con Analía que todavía no puede creer este milagro.