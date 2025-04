¿Cómo hizo? Misterio por el gato negro neuquino que se perdió y apareció ocho meses después en Córdoba

A veces las historias más extrañas no necesitan mucha imaginación y alcanza con que la realidad se encargue de escribirlas. Esta es la historia de “Negrito”, un gato negro que desapareció en julio del año pasado en Neuquén y que, contra todo pronóstico, volvió a aparecer. Pero no en el barrio, ni en una casa cercana. Negrito fue encontrado en el corazón del centro de Córdoba capital.

Sí, aunque parezca increíble, a 1.100 kilómetros de distancia, todo un misterio. Su familia lo buscó durante meses. Pegaron carteles, hicieron posteos en redes, recorrieron las calles y nada. El rastro del gato negro se había perdido por completo. Algunos vecinos decían haberlo visto. Otros aseguraban que no, que ya no andaba por ahí. Pero los dueños no perdieron la fe. “En algún lugar está”, decían. Y tenían razón.