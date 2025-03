Cuando Javier Milei y Manuel Adorni decían que recurrir al FMI era "evidencia de fracaso"

No solo Adorni: el antecedente de Milei

Pero Adorni no fue el único en cuestionar la deuda con el FMI. El propio Javier Milei también lo había hecho antes de ser presidente. En septiembre de 2019, escribió en redes sociales:"Tomar deuda, algo tan claro en el Gobierno de Mauricio Macri, no solo no es de liberal, sino que lo consideramos inmoral por implicar el robo a generaciones futuras".

720 (9).webp

Ahora, con la administración de La Libertad Avanza en el poder, tanto Milei como Adorni defienden el nuevo acuerdo con el FMI, justificándolo como una herramienta para sanear las cuentas del Banco Central y levantar el cepo cambiario.

En medio del debate sobre la coherencia del discurso oficialista, las redes no tardaron en recordar estos antecedentes y señalar la contradicción del Gobierno respecto a su postura sobre el endeudamiento con el FMI.

Cuántos millones desembolsará el FMI

Las conversaciones entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ingresaron en una fase decisiva, según análisis recientes. Un informe de UBS revela que el organismo podría desembolsar una cifra bastante considerable en millones de dólares bajo ciertas condiciones.

Este financiamiento buscaría cubrir obligaciones de capital e intereses durante el gobierno de Javier Milei, aunque la formalización del pacto aún depende de negociaciones técnicas.

El documento, dirigido a clientes de la entidad suiza y fechado el 3 de marzo, destaca que al menos el 30% de los fondos se liberarían en 2024, siguiendo patrones de acuerdos anteriores. Alejo Czerwonko, estratega de UBS, subraya que existen “sorpresas positivas potenciales” en el monto y la velocidad de ejecución. Esta perspectiva contrasta con los fracasos de los dos programas previos, vigentes desde 2018, que no lograron contener la inestabilidad macroeconómica del país.

El optimismo se reflejó parcialmente en los mercados. Tras el discurso de Milei en el Congreso el 2 de marzo, donde anunció gestiones activas para sellar el apoyo del FMI “en los próximos días”, los bonos soberanos mostraron una recuperación moderada. Por ejemplo, los títulos con vencimiento en 2035 operaban cerca de 65 centavos por dólar a mediados de semana, según datos de Bloomberg. No obstante, analistas atribuyen parte de la volatilidad reciente a movimientos de ajuste de carteras y al impacto de pagos de cupones en enero.

Según UBS, el desembolso sería de 20 mil millones de dólares. Pero no es la única institución que hace este análisis: algunas como Morgan Stanley y Bank of America proyectan desembolsos entre USD 5.000 y USD 10.000 millones para 2025. Este escenario aliviaría presiones inmediatas, ya que Argentina no enfrenta vencimientos de capital con el FMI hasta 2026.