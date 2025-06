María Eugenia Ritó dijo que le gustaría ser novia de Milei y cómo sería su "cita ideal"

Maria Eugenia Rito

El cambio que le haría Ritó a Milei: "Algo más canchero"

Frente a la pregunta si le cambiaría algo al jefe de Estado, se refirió a su estilo: "Tiene pinta que le gusta un poco el rock y eso me cabe, pero el corte de pelo... un poco para cambiar la onda. Algo más canchero. Capaz barbita, también".

Fiel a su estilo sin filtro, también dejó claro que no le molestaría tener una relación por conveniencia, siempre y cuando venga con beneficios concretos. "Plata no, pero regalos, regalos costosos, tener una cartera Gucci", comentó.

"Un periodista me pasó el número de Milei... no sé si lo voy a llamar. No creo que me responda. El poder calienta, el poder erotiza", cerró anticipando que podría haber algún contacto con él en un futuro próximo.

Como sería su cita ideal con el presidente

En una entrevista con TN Show, dijo cómo sería la cita perfecta con el mandatario. "Me gustaría tener una cena romántica, charlar mucho y después viajar, hacer muchas compras por todas partes del mundo. Estar en el avión presidencial. Conmigo no se aburriría nunca. ¿Por qué no hacer poliamor? Soy muy abierta", lanzó.

Respecto de lo que espera de cualquier hombre, expresó: "Personalidad y carácter. O sea, no pasa todo por lo lindo. ¿Qué más te puedo decir? Que a la mujer la agasaje todo el tiempo".

Por otra parte, dejó abierta la posibilidad de pensar un "poliamor" con Milei. "Él conmigo se divertiría más y practicaría el poliamor. Soy una mujer abierta, no soy celosa".

Cuáles son las últimas parejas que tuvo Milei

El presidente vivió romances que marcaron diferentes etapas de su vida, siempre bajo la atención pública y el hermetismo personal.

En 2023, en plena campaña presidencial, inició una intensa relación con Fátima Florez, la reconocida humorista e imitadora. Compartieron desde actos oficiales, entrevistas y el entonces candidato a presidente iba a verla a sus presentaciones en el teatro.

Pese a este explosivo romance, en 2024 anunciaron su separación. Comunicaron que la ruptura fue de mutuo acuerdo y atribuida a las diferencias en sus agendas laborales, especialmente al crecimiento de la carrera internacional de ella. A pesar de la ruptura, mantuvieron un vínculo cordial y respetuoso.

Fátima Florez Javier Milei.jpg

En mayo de 2024, la vida amorosa del jefe de Estado volvió a ser noticia cuando confirmó su relación con Amalia "Yuyito" González, histórica figura de la televisión argentina. Antes de cumplir el año de relación, el 21 de abril la conductora anunció en su programa a "Empezar el Día" que ambos decidieron poner fin a la relación.

Milei.jpg Javier Milei y Yuyito González

"Quiero anunciarles que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei. He decidido terminarla. Él también, esto es consensuado", afirmó en aquel entonces la ex vedette.