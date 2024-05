La tremenda denuncia de María Eugenia Ritó en contra de Luciano Castro: "Desubicado"

Ritó confesó que todo ocurrió en una grabación de una novela, pero no se acordaba si fue durante su participación en Costumbres argentinas o Los Roldán. “Yo participaba en 10 o 15 capítulos, y él estaba fijo. Yo estaba en el camarín, me estaba cambiando y de repente entra y abre la puerta”, recordó Eugenia en Bondi.

María Eugenia Ritó contó la mala experiencia que tuvo con Luciano Castro.

Qué dijo María Eugenia Ritó de Luciano Castro

“Yo estaba en el camarín, que compartía con otra chica, pero ella, en ese momento, no estaba. Yo me estaba cambiando y de repente, (Luciano) entra como un avión, abre la puerta y me dice: 'Dame un beso’”, disparó la exvedette sobre el pedido que le hizo Castro. “'¡Dame un beso!’. ¿Qué? Ridículo, cachivache, tomátela de acá”, aclaró sobre lo que le dijo.

“A ver... ¿Está fuerte, es lindo, te gusta? Es divino, pero esta cosa de venir a prepotearme... Tomátela y huí ya de acá”, expuso muy enojada por lo que vivió con Castro. "¡Y que no pase por al lado mío! ¡Esa cosa de machirulo, no!", continuó, muy indignada. "Me abrió la puerta, muy maleducado”, reflexionó Ritó sobre la impresión que le dio Luciano.

La actriz reveló que fue su polémica actitud lo que la molestó y que, de haberla encarado de otra forma, hubiese reaccionado diferente. ”No me gustó esa actitud porque, de última, me cruzás en un pasillo, me tratás de hablar... Pero se me metió muy cerca, casi al labio, y yo lo sentí como una agresión el '¡dame un beso!’”, cerró sobre el actor.

La escandalosa información que se filtró de la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

La profunda angustia de Flor Vigna ante la noticia del noviazgo de Luciano Castro y Griselda SIciliani tendría un trasfondo desconocido, y que salió a la luz en Empezar el Día de la mano de Pochi de Gossipeame.

“Lo que me cuentan desde el entorno de Flor es que hasta hace tres semanas Luciano le decía que la amaba y que era la mujer de su vida”, contó la experta en chimentos de redes sociales. Dato fuerte sin dudas, ya que Castro aseguró que se había reencontrado con Griselda en el cumpleaños de Carla Peterson, que fue a comienzos abril.

De hecho, Facundo Ventura agregó: “Durante esas últimas tres semanas en las que Luciano Castro le decía a Flor Vigna que la amaba, que tenían un montón de proyectos juntos, ya se estaría mensajeando con Griselda Siciliani”. “Ellos salieron en el 2007, fueron pareja. Lo que pasa es que nadie lo supo en ese momento. O sea, ella no era tan conocida, entonces no tuvo tanto impacto ese romance”, completó Pochi.

“Ellos han convivido juntos. Estaban con ganas de un proyecto de familia”, enfatizó. “Entonces, que de repente a vos te diga que sos la que te ama y a las dos semanas está diciendo que está en una relación con Griselda Siciliani…”, sentenció.