La salud mental de María Eugenia Ritó: "La soledad me hizo sentirme muerta"

María Eugenia Ritó.

“Salí de muchas cosas”, expresó al referirse a los problemas de adicción, pero sin recordar que no es una batalla ganada de por vida: “Esto es un día a día. Yo hoy estoy con terapia, por ejemplo, porque hubo un momento en que dejé, después volví, momentos en que estuve internada, pero hoy estoy bien. Esto es una enfermedad del día a día y uno debe comprender que no puede solo”.

María Eugenia Ritó habló sobre la imagen de su cuerpo

En ese punto, María Eugenia Ritó habló sobre el estigma que rodea la imagen corporal, esa que en el pasado le abrió muchas puertas. En la actualidad, esas percepciones influyeron en su autoestima y en su decisión de rechazar oportunidades laborales.

“Yo no podía volver porque tenía el estigma de que me sentía gorda. Pero chicos, señores, soy un ser humano, me sale celulitis, me pasó el tren, el micro diferencial y el tren bala”, para luego comparar los problemas de autoestima con lo que alguna vez también se identificó Nazarena Vélez.

“Yo viví mucho tiempo de mi cuerpo. y de hecho, ahora me quiero reunir con mi representante porque quiero hacer Divas Play, y además, uno no tiene que estar mostrando explícitamente todo”, al hacer énfasis en la relevancia de la resiliencia y el autocuidado, elementos clave que la ayudaron a superar los obstáculos en su vida.