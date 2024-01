La letal crítica de María Eugenia Ritó a Flor Vigna tras ser designada jurado del Bailando: "No es una estrella ni..."

Flor Vigna se fue del Bailando para enfocarse en su proyectos musicales. Sin embargo, contó que volverá para ocupar un lugar privilegiado: el de Pampita en el jurado. En medio de las críticas, María Eugenia Ritó le salió al cruce y reveló que no cree que sea merecedora de ocupar ese puesto por no contar con la suficiente experiencia.

En primer lugar, se pronunció en redes al conocer la noticia de su regreso al Bailando y compartió su malestar por ocupar el lugar de Pampita por unos días. “Sorry, chicos, pero Flor no tiene estelaridad ni trayectoria, menos taco gastado en el escenario como dice Moria Casán para ocupar la silla de Pampita. ¿Y sabe de show cuando después le afecta?”, expresó en su cuenta de X.

La vedette se refirió sobre el tema en LAM y se extendió sobre por qué Flor no debería estar en ese lugar. “La verdad que le falta... Me gusta mucho como baila, lo que hace y no hay que sacarle mérito porque es excelente. Ahora está incursionando la parte del canto y espero que le vaya bien”, la halagó por su trabajo como bailarina.

rito contra flor vigna 2.png El descargo de María Eugenia Ritó al ver que Flor Vigna se convertirá en jurado en el Bailando.

"De todas maneras, ella quiere estar en el jurado, y me parece perfecto. Habrá hablado con la persona correcta. Puede opinar, claramente, pero con ese criterio... No tiene estelaridad, hay mucho taco gastado en esa pista. Está Moria, Pachano, Pampita, estuvo Alfano, pero sabe mucho”, agregó.

"Me encanta como baila, es una gran artista pero si la producción decide es porque tiene que estar ahí o justamente para que se armen este tipo de revuelos. Igualmente le deseo lo mejor, pero que le falta estelaridad, que no te quepa la menor duda", repitió.

"Que el público te elija sin que te echen, como le pasó a Flor, está buenísimo", comentó sobre su salida del Bailando y le pegó duro por su supuesta mala relación con los compañeros: “Medio que los compañeros no lo querían, una cosa así. No es muy querida, me dijeron que le falta carisma”.