Por qué María Eugenia Ritó se puso a llorar en vivo en la TV

Ritó continuó con su dramática historia: "Estuve sola por elección. No tan sola porque estuvieron mi cuñado Martín Roa y mi hermana. Una pide ayuda, pero también se tiene que dejar ayudar. Me caía y me levantaba... lo que me pasa a mí es lo que le pasa al hijo de Doña Rosa".

Flor De La V, conductora del programa le remarcó que ella "amaba su trabajo" y de repente desapareció del medio.

La actriz expresó que fueron tiempos muy dolorosos: "Con la adicción la pasé muy mal. Caerte y volverte a levantar es muy difícil estando solita y también teniendo la necesidad económica", confesó y agregó que no tenía ganas de bañarse o dejaba los platos sucios en su casa.

"Tuve que hacer cosas por plata. ¿Quién en su vida no se arrodilló? Vergüenza es matar, robar y violar. Yo soy una persona que, si lo necesité, lo hice por plata. Y si necesito la plata, también lo haría. A quién no le gustan los verdes... mucha gente lo hace y no lo cuenta. Yo hablo de mí", contó sin dar muchos detalles.

Y reveló: "Ha pasado gente oscura en mi casa. Sufrí violencia de género, salí con una persona que estaba en el mismo mundo, me pegaba, yo gritaba, los vecinos escuchaban este tema".

Claramente los momentos duros ya pasaron para María Eugenia que ahora, como uno de los pasos importantes que realizó para salir adelante es entender su situación y poder contarlo.