La foto de los cinco gobernadores: ¿Una reedición de Juntos por el Cambio que busca aliados peronistas y provinciales?

Lo mismo sucede con el santafesino Maximiliano Pullaro, que lidera el sector del radicalismo que no cerró acuerdos electorales con La Libertad Avanza. A su lado estuvo otro radical, como el jujeño Carlos Sadir, sucesor de Gerardo Morales en la provincia donde la UCR mantiene su hegemonía desde hace tres lustros.

A ellos se sumaron dos invitados que reflejan una apertura con el peronismo no kircherista y con líderes territoriales. Una foto de Torres con Pullaro y Sadir no habría sido otra cosa que un grupo de exsocios de JxC, sin embargo la inclusión del cordobés Martín Llaryora confirma que el gobernador está en plena campaña, pero de la mano de su antecesor, Juan Schiaretti, que ya desembarcó en la provincia de Buenos Aires como armador del Somos Buenos Aires, el frente electoral donde el radicalismo bonaerense pisa fuerte y no cerró con LLA para los comicios desdoblados del 7 de septiembre.

cinco_gobernadores

El santacruceño Claudio Vidal aporta otro volumen. Es reconocido por sus pares como el que venció al kirchnerismo en su provincia originaria y fue el primero que recibió a Milei en su territorio. El presidente lo reconoció como el vencedor del kirchnerismo en Santa Cruz, pero se trata de uno de los mandatarios que tiene una relación muy inestable con la Nación.

Los cinco no quedarán solos. Están buscando aliados para otra foto. En la lista aparece el sanjuanino Humberto Orrego y el puntano Claudio Poggi, dos integrantes del PRO en Cuyo que siguen buscando pista en un armado alternativo.

El "Grito Federal" puede ser una ventana posible, a la que también se sumará el radicalismo correntino. El 31 de agosto hay elecciones para gobernador en esa provincia y Gustavo Valdés no puede reelegir.

La contienda es dentro de 30 días y su resultado puede extender el predominio radical en la provincia norteña, donde La Libertad Avanza impulsa al diputado Lisandro Almirón para medirse con Juan Pablo Valdés, hermano del mandatario, y con el peronista Martin Ascúa.