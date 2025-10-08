Perdió $10 millones por culpa de un falso abogado: lo contrató por el fraude con un auto y lo terminó estafando

El joven contó que en medio de la desesperación tuvo que pedir prestamos y recurrir a una variedad de tarjetas de crédito. Cómo fue el montaje del que fue víctima.

Un joven de 29 años relató una historia insólita y devastadora en la que cayó, y por la que terminó siendo víctima de dos estafas en las que terminó perdiendo 10 millones de pesos. Tuvo que recurrir a préstamos personales y tarjetas de crédito para cumplir con los pagos que exigía un falso abogado.

El hombre, identificado como J. P. N., denunció en la justicia cordobesa un fraude por la compra de un automóvil, y luego fue engañado por quien debía defenderlo, un falso abogado que le ofrecía iniciar acciones legales contra una concesionaria local. Sin embargo, todo resultó ser un montaje.

El supuesto letrado le cobró honorarios por procesos judiciales inexistentes , extendió el engaño durante varios meses y le exigía pagos constantes bajo la excusa de que los trámites estaban “en curso”.

Autos 0km Cómo fueron los patentamientos de autos 0km en agosto de 2025.

Con el tiempo, la víctima notó inconsistencias en los supuestos avances del caso. Al no recibir pruebas ni notificaciones oficiales, empezó a investigar por su cuenta y descubrió que no existía ningún expediente judicial. Para entonces, ya había entregado todos sus ahorros y acumulado deudas que lo dejaron al borde de la ruina.

Endeudado y desesperado

La magnitud del fraude fue tal que el joven se endeudó hasta límites impensados. Según su propio testimonio, tuvo que recurrir a préstamos personales y tarjetas de crédito para cumplir con los pagos que exigía el falso abogado. En total, el perjuicio supera los 10 millones de pesos, una cifra imposible de afrontar con su salario actual.

La víctima vive con su pareja y los dos hijos de ella, de 12 y 14 años. La presión económica, sumada al impacto emocional de haber sido engañado, afectó gravemente su vida familiar. Ante esta situación, decidió exponer su caso públicamente y presentar una denuncia penal contra el estafador.

cordoba Un joven cordobés descubrió que el supuesto abogado que lo representaba era un impostor que le robó 10 millones de pesos.

Su nuevo representante legal, Claudio Suárez, confirmó que R. E. Y. no figura matriculado en el Colegio de Abogados de Córdoba, ni tampoco en los registros federales. Ante esta situación, ahora la Fiscalía investiga si el acusado utilizó una identidad falsa o si contaba con una matrícula emitida por otra jurisdicción.

“El nivel de manipulación fue extremo”, declaró Suárez. “Logró convencerlo durante meses de que todo avanzaba, inventando oficios, audiencias y documentos falsos”.

L a figura del falso abogado se multiplicó en distintas provincias

El caso de Córdoba no es aislado. En los últimos años, la figura del falso abogado se multiplicó en distintas provincias, aprovechando la vulnerabilidad de personas con problemas judiciales o económicos.

Uno de los ejemplos más resonantes ocurrió en Neuquén, donde un impostor identificado como Martín Alexis Lino fue condenado a 3 años de prisión efectiva por estafar a familias de hombres detenidos. Según el fallo, entre 2022 y 2024 cobró más de $16 millones con la promesa de lograr libertades o beneficios judiciales que nunca existieron.

Lino incluso fingió iniciar una demanda por $88 millones y, con la complicidad de un falso fiscal, convenció a las víctimas de endeudarse para pagar supuestos gastos judiciales. Su plan se derrumbó cuando un prestamista alertó a los deudores de que el abogado no era quien decía ser.

En el caso de J. P. N., la investigación sigue en curso. Mientras, el joven intenta reconstruir su economía tras la estafa y pide ayuda a la comunidad para encontrar trabajo y salir del endeudamiento. “Confié en quien debía defenderme y terminó destruyéndome”, expresó.