¿Qué países implementaron el sistema de vouchers educativos y cómo les fue?

¿Quién inventó el sistema de voucher?

Detrás del sistema de vouchers educativos está uno de los catedráticos preferidos y más mencionados por el propio Javier Milei: Milton Friedman.

Fue este economista y estadísticos estadounidense de origen judío, galardonado con el premio Nobel en 1976, quien los propuso en la decáda de 1960 como un alternativa de corte liberal que favorecería la elección que cada padre y madre haría sobre la escuela de sus hijos.

La iniciativa de Friedman implica que la lógica del mercado se imponga en la órbita del sistema educativo. Esto es, los fondos de educación del Estado no se distribuyen en la oferta (escuelas), sino en la demanda (familias).

El economista y premio Nóbel Milton Friedman fue el inventor del sistema de los vouchers educativos.

Según está lógica, cada familia recibe un voucher educativo o un vale para la escolarización de los hijos. Así, el Estado le cede la libertad de elegir a qué escuela enviar a los niños y se genera un ambiente escolar competitivo. En el caso de las escuelas privadas, la familia debería pagar un copago.

Pero Friedman no fue el único en reparar en esta cuestión. La idea de los vouchers educativos fue retomada también por teóricos de corte marxista y otros economistas neoliberales contemporáneos. No obstante, en la práctica, aún existen muchas dudas sobre si son o no efectivos.

¿Dónde se usa el sistema de vouchers en la educación?

Hasta ahora, existen muy pocos países que han implementado el sistema de vouchers educativos. Entre ellos podemos mencionar el caso de nuestro vecino, Chile, y el de Suecia.

En Chile algunas escuelas reciben vouchers educativos conforme a los alumnos que se anotan.

¿Cómo funciona el sistema de vouchers educativos en Chile?

Chile comenzó a utilizar los vouchers educativos durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Sin embargo, el sistema en el país trasandino no es del todo similar al que planteaba Milei tras haber ganado las elecciones Primarias Abiertos Simultáneas y Obligatorias (PASO) de agosto de 2023.

En Chile, son las escuelas quienes reciben los vouchers educativos y no las familias. El monto que reciben las instituciones educativas guarda relación a la cantidad de estudiantes que pueden matricular.

Los alumnos chilenos tienen, en este sentido, una mayor influencia en el financiamiento tanto de las escuelas como de las universidades. Además, en el país trasandino, los estudiantes deben rendir la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), por lo que este nivel de educación no es universal como sí sucede en la Argentina. Por último, el sistema de gratuidad de las universidades sólo aplica para el 60 por ciento más pobre de los estudiantes.

Suecia es uno de los países donde se utiliza el sistema de vouchers educativos.

¿Cómo funciona el sistema de vouchers educativos en Suecia?

Otro de los países donde impera el sistema de los vouchers educativos es Suecia. En dicho país nórdico, el Estado les entrega dinero a las escuelas por cada alumno que se inscribe. Todas las escuelas reciben el dinero de fondos estatales.

Estos vouchers educativos pueden utilizarse en escuelas estatales, donde todos los niños tienen garantizado su lugar, como también en instituciones de gestión privada. En este último caso no pueden cobrar una cuota adicional a las familias ni están habilitados a rechazar postulantes: los estudiantes ingresan por orden de solicitud.

Pese a la distribución de los fondos por parte del Estado, la educación en Suecia no es gratis. Los fondos para solventar los vouchers educativos se financian a través de los impuestos que pagan los contribuyentes. Y es mediante la competencia entre las instituciones donde se destina, en mayo o menor medida, el dinero del pueblo.

A comienzos de la década de 1990, Suecia experimentó una profunda crisis económica, que trajo aparejada un viraje hacia políticas de mercado y a la privatización de los servicios públicos. El sistema educativo también se vio afectado en este clima y se cobró fuerza la idea de que las instituciones públicas resultaban ineficientes.

Las primeras medidas en torno a la modificación en el sistema educativo de Suecia tendieron a descentralizar la responsabilidad educativa del gobierno central y se le devolvió la autonomía y la capacidad de decisión a los municipios. Se buscaba aumentar la competencia entre las escuelas y se pregonaba que las de bajo nivel educativo perderían alumnos y podrían cerrar sus puertos en beneficios de las que más satisficieran las demandas de las familias.

Lejos del resultado buscado, el declive del rendimiento de los estudiantes suecos en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) entre 2003 y 2012 mostraron que el sistema de vouchers educativos no necesariamente contribuye a mejorar la calidad educativa: las calificaciones habían empeorado en todos los ámbitos.