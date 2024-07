Estafa con planes sociales: quiénes son los cuatro "arrepentidos" que van por el sobreseimiento

Audiencia planes sociales_Soiza.jpeg Los imputados por la causa de los planes sociales y el ex funcionario Ricardo Soiza. Sebastián Fariña Petersen

Las razones de la postergación se basan en que la jueza de Garantías, Estefanía Sauli, no pudo concurrir a la audiencia debido a una citación en la Legislatura de Neuquén por el tratamiento de su pliego para ser jueza del Tribunal de Impugnación.

Planes sociales: ¿De qué era la audiencia?

El jefe de fiscales, Pablo Vignaroli solicitará a la magistrada el sobreseimiento de las cuatro personas, al considerar que aportaron valiosa información para el avance de la investigación.

Los arrepentidos son Javier Vergara, Lucía Soto, Analía Scherer y Paola Zevallos, que forman parte de los 27 imputados que tiene la causa.

También hay otras cuatro personas que cumplían otro rol dentro de la organización, que estaban bajo las órdenes de sus superiores. Son Carolina Hernández, Pamela Rivera, Valeria Honorio y Pamela Cea, que llegaron a un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, y recibirán una pena menor y en suspenso, en un juicio abreviado.

Estos empleados de Desarrollo Social eran los encargados de realizar las extracciones en cajeros automáticos, con las tarjetas de los beneficiarios.

Tres detenidos, 27 imputados

La causa tiene sólo tres detenidos con preventiva, las personas con mayor responsabilidad dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que son Ricardo Soiza (ex director de Planes Sociales), Marcos Osuna (ex Responsable de Gestión de Programas) y Pablo Sanz (ex director de Fiscalización).

La causa comenzó formalmente el 29 de noviembre de 2022. Ese día se realizó la primera formulación de cargos por el delito de asociación ilícita, en concurso real con defraudación especial por uso de tarjeta de débito ajena; y fraude a la administración pública, todos en calidad de coautores.

En noviembre de 2023 hubo una reformulación de cargos, se sumaron otros imputados y se fueron más atrás en el tiempo de los hechos, hasta 2020.

Según la teoría del caso que investiga la fiscalía, el delito alcanza a un grupo de exfuncionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de débito.