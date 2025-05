Sabag Montiel fue condenado a 4 años de cárcel por tenencia y distribución de pornografía infantil

"En la Ciudad de Buenos Aires, no hay margen para la impunidad en delitos que atentan contra la integridad de niños, niñas y adolescentes", sostuvo el Fiscal General Juan Bautista Mahiques. Y agregó: "Este fallo demuestra que el sistema de justicia de la Ciudad está preparado para investigar delitos complejos con herramientas modernas y personal altamente capacitado".

image.png

Cómo se encontró el material de Sabag Montiel

Durante la investigación judicial posterior al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, ocurrido en la puerta de su domicilio en Recoleta, los peritos encontraron en una tarjeta de memoria de Sabag Montiel 17 imágenes y 102 videos con contenido explícito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes menores de 13 años.

No sólo se descubrió la tenencia, sino que envió este material a través de la red social Instagram a una mujer. La fiscalía indicó que estos videos que el acusado tenía en su poder, eran abusos a dos nenas y un nene menores de 10 años y habían sido distribuidos tras ser alertados por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), el centro estadounidense que rastrea a nivel global la circulación de material pedófilo.

image.png El celular de Sabag Montiel fue secuestrado.

El número había sido activado en abril de 2020 con sus datos personales y era el mismo que figuraba asociado a los perfiles desde donde salieron los videos. Los envíos se realizaron en 2021 en 3 ocasiones, que coincidía con los 3 reportes que realizó la NCMEC. Los archivos enviados fueron luego encontrados también dentro de la tarjeta de memoria que tenía en su poder al momento de ser detenido.

Con las pruebas irrefutables, el propio Sabag Montiel admitió los hechos. Durante la audiencia de juicio abreviado, reconoció su responsabilidad y aceptó la pena propuesta por la fiscalía.

El celular de Sabag Montiel, clave en la causa por el intento de magnicidio

En la causa que investiga el intento de asesinato a la actual presidenta del Partido Justicialista, en el juzgado de María Servini tramita una causa por el bloqueo de su celular. Dos meses atrás fracasó el intento de su desbloqueo y, según los peritos, "el dispositivo de Sabag Montiel tenía la huella de muchas intervenciones y estaba 'sensibilizado'".

Actualmente, el teléfono está reiniciado de fábrica, como quedó tras el peritaje de la PSA. Los datos son prácticamente irrecuperables, según los peritos.